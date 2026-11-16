Криза в текстила: Турция съкрати над 25 000 работници от началото на годината

Текстилният сектор в Турция е изгубил над 25 000 работни места през последните осем месеца на 2026 г., като тенденцията се ускорява рязко в края на лятото. Данните на Истанбулската търговско-промишлена палата показват, че производствената активност в бранша отчита спад за девети пореден месец.

В сектора на текстила и готовото облекло продължават да се наблюдават сериозни загуби на работни места и свиване на броя на компаниите.

През първите осем месеца на годината в двата сектора са заличени общо 25 520 работни места, а за същия период броят на действащите компании е намалял с 2818, което представлява свиване на корпоративната база с 5,2 процента, съобщава електронното издание „Таймтюрк".

Статистиката показва значително ускоряване на негативната тенденция през месец август. В рамките само на един месец заетите в текстилния бранш са намалели с 2457 души, докато в сектора на готовото облекло загубата на работни места достига 6355 души. Само за август общият брой на изгубените работни места в двете индустрии възлиза на 8812, а броят на компаниите се е свил с още 130.

Свиването на пазара принуждава дори водещи производители да затварят мощности, като гигантът TYH Tekstil прекрати дейността на 7 от общо 13-те си фабрики и съкрати 5000 служители.

Едни от основните причини за спада в сектора е продължаващата инфлация, високите лихвени проценти и поскъпването на суровините и енергията, които правят местното производство нерентабилно. Нарастващите разходи за труд в Турция водят до загуба на пазарен дял в Европейския съюз за сметка на по-евтини производители от Китай и Бангладеш.