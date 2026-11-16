Стари постове на Тръмп, Бил Гейтс и Джъстин Трюдо вече водят към порно и нацистки сайтове

Линкове към сайтове, публикувани преди години в профилите на политици, държавни институции и големи компании в социалната мрежа X, са били пренасочени към напълно различно съдържание – от вулгарни видеоклипове и изображения до страници с неподходящо съдържание. Засегнати са адреси, създадени чрез услугата за съкращаване на URL адреси Bitly, като някои от тях датират още от 2009 г.

Атаката изглежда е насочена основно към корпоративни и политически профили. Най-сериозно е засегнат личният акаунт на американския президент Доналд Тръмп. Най-малко 12 негови публикации вече препращат към несвързани с първоначалното съдържание сайтове, информира CNN.

Сред засегнатите публични личности са съоснователят на Microsoft Бил Гейтс, бившият канадски премиер Джъстин Трюдо и бившият вицепрезидент на САЩ Майк Пенс. Проблемът е засегнал и профилите на големи компании като McDonald's и Burger King, както и правителствени институции, включително ФБР и Министерството на отбраната на САЩ.

Bitly позволява създаването на кратки интернет адреси, които препращат към по-дълги оригинални линкове. Те не изтичат автоматично, но потребителите с платен абонамент имат възможност да променят адреса, към който водят.

В неделя следобед компанията съобщи в публикация в X, че е установила проблем, позволил на злонамерени лица да използват повторно определени стари и неактивни линкове и да ги пренасочват към съдържание, което няма връзка с първоначалните публикации.

От Bitly заявиха, че са спрели акаунтите, от които са били променени адресите, и работят по деактивирането на засегнатите линкове. Екипът по сигурността на компанията предприема и допълнителни мерки за предотвратяване на подобни злоупотреби.

Не е ясно дали хакерите са създали собствени Bitly адреси, които копират оригиналните, но препращат към други сайтове. Това би било възможно, ако първоначалният адрес вече не съществува или е бил изтрит.

Според Ари Лайтман, преподавател по дигитални медии в университета „Карнеги Мелън", подобни линкове могат да бъдат уязвими при автоматизирани проверки с изкуствен интелект и използване на механизми за манипулиране на пренасочванията.

Засегнатите публикации изглежда са направени основно в периода между 2009 и 2014 г. По думите на Лайтман проблемът е, че много стари публикации в социалните мрежи вече не се наблюдават и съдържащите се в тях линкове остават без контрол. Така потребителите могат да бъдат изложени на риск, когато отворят адрес, който някога е водил към напълно легитимен сайт.

Сред най-странните примери са стари публикации на Тръмп. Линк от негов пост от 2013 г., в който критикува вятърните турбини, вече води към страница в Google със заглавие Fortnite baby и изображение на бебе. Друга публикация от същата година, в която той отбелязва бившия кандидат за президент на републиканците Мит Ромни, препраща към популярната игра Geometry Dash. Линк от пост за голф игрището на Тръмп в Шотландия пък води към статия в Уикипедия за документите по случая „Епстийн".

„Изглежда, че се опитват да изпратят някакво послание, като свържат тези сайтове с политиките на Доналд Тръмп, а понякога става дума просто за вулгарни механизми", коментира Лайтман.

Пост на Бил Гейтс от 2010 г., в който той разказва за посещение във Вашингтон и разговор с бившия президент Бил Клинтън, вече препраща към публикация в Reddit с анимирано изображение, свързано с фалшив пост на бившия кмет на Ню Йорк Майкъл Блумбърг. Публикация на Трюдо от 2011 г. пък води към вулгарен аудиоклип в YouTube.

Особено необичайни са промените в профилите на веригите за бързо хранене. Линк в публикация на Burger King от 2011 г., който първоначално е трябвало да показва адресите на ресторантите, вече води към страница в Уикипедия със списък на нацистките концентрационни лагери. Друг препраща към информация за Адолф Хитлер.

В профила на McDonald's публикация от 2011 г. вече води към страница за атентатите от 11 септември 2001 г. Акаунтът на компанията в Индонезия също е засегнат – линк към публикация от 2013 г. за рекламен джингъл вече препраща към несвързано видео в YouTube с въпроса „Кое би избрал?".

Говорител на Burger King заяви пред CNN, че компанията няма отношение към пренасочването на линковете и работи бързо, за да коригира и премахне променените публикации. От McDonald's не са отговорили незабавно на запитването.

Засегнати са и официални държавни профили. Публикация на ФБР от 2012 г. за компютри, заразени със зловредния софтуер Ghost Clicks, вече води към страница със снимка на тюлен. Отделна публикация на Министерството на отбраната също е била променена. Пост на Майк Пенс пък препраща към същия сайт като този на ФБР, въпреки че темата му е съвсем различна.

Според Лайтман подобни атаки са особено тревожни в ерата на изкуствения интелект, тъй като технологията позволява манипулациите да се извършват масово и в голям мащаб.