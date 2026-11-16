Доц. Наталия Киселова: Историческата среща на тримата световни лидери в Шънджън е началото на многофазов процес

В ексклузивно интервю за КМГ председателят на 51-вото Народно събрание на България доц. Наталия Киселова се спира на някои от най-важните акценти в управлението на председателя Си Дзинпин, в контекста на проведения неотдавна в Пекин Пети пленум на 20-ия ЦК на ККП, на личните си впечатления от посещението в Китай, на контактите между Китай и България и обмена на делегации на парламентарно ниво между двете страни, както и на възможностите за надграждане на двустранното ни партньорство. Тя се спира и на очакваната от всички историческа среща на президентите на Китай, Русия и САЩ в средата на седмицата в кулоарите на форума на лидерите на АТИС, като подчертава, че „тримата президенти са ключови носители на глобална отговорност за съдбините на нашия свят" и изразява мнението си, че всеки от тях ще постави по време на разговорите най-важните за него въпроси.

В.Доц. Киселова, като председател на 51-то Народно събрание на Република България и като утвърден юрист и преподавател в Софийския университет, моля кажете ни Вашето мнение за някои от най-важните и най-характерни особености при управлението на ККП от председателя Си Дзинпин, в контекста на проведения неотдавна в Пекин Пети пленум на 20-ия ЦК на ККП и свързани с борбата с корупцията, укрепване на партийната дисциплина и други акценти.

О. Преди броени седмици в Пекин се проведе Четиридневен пленум на ЦК на ККП. Политическите послания от този висок форум бих ги обобщила в три основни посоки – за самата ККП, за китайското общество и държава и за международните отношения. Така извеждам на първо място темата за „самореволюцията" на Китайската комунистическа партия, на следващо място – Пленумът е крачка по пътя към Великия проект за китайско национално възраждане и на трето място - за хармония в международните отношения. Големият въпрос е дали ККП ще съумее да намери адекватните отговори на новите проблеми пред китайското общество и пред международната общност. Партията не е субект извън промените в обществото и света. При очевидния възход на КНР, партията не е склонна да забрави върховната си мисия като народна лява партия за социално-икономически и духовен възход на китайското общество и държава. Тя е в процес на непрестанно развитие, включително и прочистване. Затова и се заявява, че е нужно да продължи курса на строго управление, непрестанно да се поправят грешките, които поначало във всяко управление са неизбежни. Това означава напр. антикорупционните политики да се прокарват последователно и упорито. На нашите европейски географски ширини видяхме много партии и правителства, които се проваляха в тази борба. Днес ще кажа, че борбата за социализъм е борба за по-добър живот на хората и е неделима от борбата срещу корупцията. Антикорупционно развитие укрепва доверието в партийните структури и в държавното управление. Над 100-годишната история на ККП е урок и пример за левите партии по света - от антикорупционна кампания към самореволюция.

В. Вие сте посещавали Китай преди няколко месеца - моля, кажете ни личните си впечатления от развитието на една от най-силните световни икономики. На какво се дължи това бързо и всестранно развитие?

О. В края на месец май тази година посетих провинция Шандун – административния център Дзинан – побратимен град с моя роден град Казанлък и град Цюфу – родния град на великия мъдрец Конфуций. Но пътувайки от Пекин до Дзинан и през провинция Шандун правят невероятно впечатление технологичния напредък навсякъде и екологичното развитие на всеки аспект от живота на китайското общество – през розите в покрайнините на Пекин, чинарите в новите квартали на Цюфу, до създаването на зелени оазиси върху изтощени почви в планинските райони на провинцията. Според мен развитието на икономиката на Китай се дължи на правилната политика. Какво се крие зад нея? Няколко неща. Заместник-управителят на провинция Шандун сподели, че преди 20 години са направили проучване къде се използват най-добрите влакове, за да намалят замърсяването на въздуха като използват екологичен транспорт. Установили, че са в Германия и са изучили техния опит. После подобрили наученото и днес влаковете в Китай се движат със скорост от 306-307 км/ч, т.е. учиш се от най-добрите и избягваш техните грешки. Китай следва конфуцианската мъдрост, че който не напредва всеки ден, всеки ден изостава. Друга част от политиката е да заложиш на образованието и на науката. Китай си е поставил като цел през 2049 г. по случай 100 години от създаването на Нов Китай – КНР да са на първо място в света по икономическо развитие и в момента можем да видим конкуренция с другите най-силно развити икономики в света. Обективни анализи и политически откровения показват, че ЕС вече не успява да бъде част от тази конкуренция.

В. В рамките на стартирането на 15-ия петгодишен план на КНР, страната ще продължи да се утвърждава като световна сила с висококачествено развитие в различните сфери на живота. И тук отново на преден план излизат идеите на Си Дзинпин за развитието на социализъм с китайска специфика. Кое според Вас е най-важното в тази връзка?

О. Приетата от Пленума резолюция е за последователно и строго управление на партията и за нова концепция за развитието на държавата. Междувременно успешно стартира Планът за 15-ата петилетка /2026 - 2030 г./. Целта е изграждане на модерна индустриална система. Износът се схваща като двигател на растежа, но и се поставя акцент върху вътрешното потребление. Китай ще се утвърждава като водещата световна сила и цели висококачествено развитие. Народната република ще се утвърждава и занапред като световна сила в области като изкуствения интелект и полупроводниците, т.е., в технологиите на бъдещето. Така ще се осигури на КНР стратегическо предимство и висока степен на стратегическа устойчивост. Технологичната независимост е в основата на развитието на КНР като се следват културните традиции на китайското общество и ще се поддържа обществената хармония. Политическият фундамент на това развитие се опира на идеите на Си Дзинпин за социализмът с китайска специфика. Фокусът днес е гарантиране на технологична независимост, съчетана със стимулиране на вътрешното развитие и потребление при подобряване на условията на живот на няколко стотин милиона души. Тук е момента, да оценим неуспеха на американското виждане за решаване на тежките проблеми в тяхната икономика чрез налагане на произволно високи мита.

В. Какво трябва да се промени в отношенията между България и Китай, за да може пълноценно да се използва потенциала, който тези отношения ни дават, за да разширим партньорството между двете страни – както в рамките на инициативата „Един пояс, един път", така и на чисто двустранно равнище?

О. През 2025 г. двустранните отношения между КНР и Република България не бяха достатъчно интензивни. Но три посещения в България на китайски делегации поддържаха на високо ниво значимостта им през парламентарната дипломация. През месец май миналата година на посещение в България беше председателят на Комисията по външна политика в Общокитайското събрание на народните представители г-н Лу Циндзиен и ръководена от него делегация. През октомври миналата година в България беше делегация на Националната асоциация за приятелство с чужди страни на Китай, водена от нейния председател г-н Ян Уанмин. А в края на ноември 2025 г. в България беше и делегация, водена от заместник-председателя на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители г-н Сяо Дзие. Двустранните отношения между нашите страни имат голям потенциал за развитие – ролята на правителството в този процес е водеща, но могат да бъдат добавени динамизиране на парламентарната дипломация и групата за приятелство с Китай. Особено перспективно е активизирането на местното сътрудничество – побратимени градове, общини и области. Не трябва да забравяме обмена на студенти, докторанти, изследователи и преподаватели в хуманитарните и точните науки.

Повече от десет години се разгръща инициативата „Един пояс – един път" – това е най-мащабната глобална стратегия за развитие на инфраструктурна свързаност. България има своите допирни точки до този впечатляващ замисъл.

В. И накрая – но не по важност - предстои провеждането за първи път на една историческа среща на президентите на Китай, Русия и САЩ, която се очаква по време на неформалната среща на лидерите на АТИС в китайския град Шънджън. Моля, кажете какво можем да очакваме от такава среща?

О. На 19 ноември в Шънджън, в кулоарите на срещата на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, за първи път ще се съберат Си Дзинпин, Доналд Тръмп и Владимир Путин. Домакин е един от най-технологичните градове не само в Китай, но и в света. Изборът на този град според мен е символен – как се променя света от едно рибарско селище в модерен мегаполис. Домакинството на тази среща от президента Си дава възможност да се демонстрира нарасналото международно влияние и престиж на Китай. Страната уверено се стреми към постигане на стратегически предимства и осъществява дипломация с „китайска специфика". Грешат онези, които мислят, че става дума само за една среща на трима лидери. По-скоро става дума за началото на многофазов процес. Тримата президенти са ключови носители на глобална отговорност за съдбините на нашия свят. Предполагам, че всеки от тримата президенти ще постави важен за него въпрос. Това е първата среща в такъв формат между лидерите на трите държави, които са постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН, държат основните технологични лостове на XXI век и огромната част от световния ядрен арсенал.Във формалния дневен ред е контролът върху ядрените оръжия – след изтичането на договорът Нов СТАРТ през февруари, но и стратегическите технологии, включително изкуствения интелект. Украйна и европейската сигурност е много вероятно да остават на втори план или извън тристранния разговор. Преди няколко века европейските учени са формулирали извода „Ex oriente lux" („От Изток идва светлина"). Сега, през XXI в. преоткриваме това виждане.