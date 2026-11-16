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Пикантните баодзъ от Ичан - едно от двете емблематичния ястия на града

КМГ

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Днес пикантните баодзъ от Ичан са едно от двете емблематичния ястия на града, наред с прочутата тлъста риба от Яндзъ.
За местните хора това е онзи роден вкус, за който се сещат още щом отворят очи сутрин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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