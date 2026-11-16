Най-малко 9 души са убити при стрелба в Претория

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Най-малко девет души са били застреляни в западно предградие на Претория, административната столица на Република Южна Африка, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс и БТА. Това е единият от двата смъртоносни случая от уикенда, които полицията разследва.

Стрелбата е станала късно в неделя вечерта в Джефсвил, селище в предградието Атериджвил. Полицията е открила в барака телата на девет души, сред които три жени. Мотивът за нападението остава неизвестен, а задържани няма.

В провинция Квазулу-Натал властите започнаха отделно разследване, след като в неделя вечерта в превозно средство край Питермарицбург бяха открити телата на осем души. Предполага се, че и те са били застреляни.

Южна Африка е сред страните с най-високи нива на убийства в света. В страната се регистрират средно около 60 убийства дневно.

През септември при стрелба на празненство в къща в Дърбан, също в провинция Квазулу-Натал, бяха убити 11 души, а други трима бяха ранени.