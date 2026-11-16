Швеция определи руските искания в преговорите за Украйна като „абсурдни"

Руските искания показват, че Москва все още не проявява интерес към сериозни разговори за мир в Украйна, заяви днес шведският външен министър Мария Малмер Стенергард. Тя определи исканията като „абсурдни", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Литовският външен министър Кестутис Будрис предупреди, че европейските страни биха попаднали в капан, ако започнат да обсъждат с Русия бъдещето на европейската сигурност преди прекратяването на огъня в Украйна. Той говори пред журналисти в кулоарите на срещата на външните министри от ЕС в Брюксел.

Според Будрис Европа вече има действаща архитектура на сигурността и проблемът е в това, че Русия нарушава установените правила. По думите му Москва би могла да извлече полза, ако разговорите по темата започнат преди примирието.

На преговорите в Абу Даби миналата седмица руската делегация е повдигнала отново въпроса за предложенията на Москва от 2021 г. за промени в европейската сигурност. Сред тогавашните искания бяха спиране на разширяването на НАТО и изтегляне на силите на алианса от държавите, присъединили се след 1997 г. НАТО отхвърли тези искания.