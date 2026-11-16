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КМГ: Китайска компания представи аналогов чип, който решава матрични уравнения за по-малко от 100 наносекунди

КМГ

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Китайската компания Anatrix представи AX100 – чип, който според нея е първият в света напълно интегриран аналогов процесор, способен да решава матрични уравнения с едно действие. Чипът е преминал етапа на производствено проектиране през октомври, а при тестове е решил матрично уравнение за по-малко от 100 наносекунди.

За разлика от традиционните цифрови процесори, които извършват поредица от изчисления, AX100 преобразува уравнението в електрическа схема и отчита резултата, след като системата достигне равновесно състояние.

Тестовете показват потенциал за приложение в изкуствения интелект, роботиката и безжичните комуникации. При експерименти с два ИИ модела чипът е намалил изчислителните разходи за актуализиране на параметрите им съответно с 92 и 56 процента. При роботизирани системи технологията е демонстрирала по-бързо управление на движенията и планиране на маршрути.

Според компанията AX100 може да обработва и повече данни при същото енергопотребление в сравнение с използваните за съпоставка цифрови процесори и графични ускорители при определена задача за обработка на сигнали.

Разработката превръща в работещ чип изследвания на екип от Пекинския университет, публикувани в списание Nature Electronics през октомври 2025 г. AX100 може да се произвежда чрез утвърдени технологични процеси, което според разработчиците позволява внедряването му без необходимост от изцяло нова производствена инфраструктура.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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