КМГ: През октомври китайската икономика се развива стабилно

Днес Пресслужбата на Държавния съвет публикува данни за състоянието на китайската икономика през октомври. Статистиката показва стабилност на фона на международната несигурност. На вътрешния пазар дисбалансът между силното предлагане и слабото търсене остава отчетлив, докато в същото време някои предприятия са изправени пред оперативни затруднения, а основата за стабилна и подобряваща се икономика изисква допълнително укрепване.

Според данните през октомври добавената стойност на промишленото производство в предприятията над определения размер нараства с 4,8% на годишна база. Предприятията с чуждестранни инвестиции и инвестиции от Хонконг, Макао и Тайван отчитат ръст с 3,0%, а частните предприятия с 3,2%. За месеца общият обем на вноса и износа на стоки възлиза на 4,87 трилиона юана, което е увеличение с 31,2% на годишна база. От тях износът е 2,79 трилиона юана, ръст от 28,7%, а вносът - 2,09 трилиона, ръст от 34,7%. За периода януари–октомври вносът и износът със страните, участващи в инициативата „Един пояс, един път", са нараснали с 18,5%.