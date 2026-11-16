Със събитие за културен обмен Шънджън отбелязва навечерието на срещата на лидерите на АТИС

В навечерието на 33-тата неформална среща на лидерите на АТИС на 15 ноември в Шънджън се проведе събитието за хуманитарен и културен обмен „Да споделим красотата през планини и морета", съчетано с откриването на специалната изложба „Китай в нематериалното културно наследство". Организатори са Китайската медийна група и местните власти на провинция Гуандун. В събитието участваха над 150 представители на политическите, бизнес и академичните среди от икономиките членки на АТИС, международни организации и водещи международни медии. Сред присъстващите бяха още дипломати, акредитирани в Китай, и представители на артистичните среди.

Шън Хайсюн, заместник-ръководител на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ, заяви, че разчитайки на мощната комуникационна матрица на 85 езика, КМГ изгради глобална мрежа за сътрудничество с регионално взаимодействие. Чрез поредица от репортажи и събития тя пълноценно представя живата картина на отворен, приобщаващ и изпълнен с жизненост Азиатско-тихоокеански регион, превръщайки всяко междукултурно взаимодействие в ярка илюстрация на взаимноизгодното сътрудничество в региона. КМГ ще работи заедно с всички страни чрез искрен диалог и прагматични действия, за да вдъхва непрекъсната културно-хуманитарна сила за изграждане на азиатско-тихоокеанска общност и насърчаване на общия просперитет.