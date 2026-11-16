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КМГ подписа меморандум за сътрудничество с ООН

КМГ

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

На 12 ноември официално влиза в сила Меморандумът за разбирателство относно сътрудничество между Китайската медийна група и ООН. Зам.-началникът на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на Китайската медийна група Шън Хайсюн и зам.-генералният секретар на ООН по въпросите на глобалната комуникация Мелиса Флеминг подписаха документа в Пекин и Ню Йорк от името на двете страни.

Това постижение символизира важен пробив на институционализирано сътрудничество между главната китайска медия и ООН. Според меморандума КМГ и ООН ще проведат практическа координация в области като международни комуникации, взаимни визити на високо равнище, разпространение на информация и глобалното разширяване на медийните ресурси.

Това е първият всеобхватен документ за стратегическо сътрудничество, подписан между КМГ и ООН.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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