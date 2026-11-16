На 15 ноември в Шънджън се проведе Кръгла маса на посланици и изпълнителни директори от АТИС, организирана от Центъра за икономически програми към Китайската медийна група (КМГ). Под мотото „Споделяне на възможностите за отвореност и постигане на взаимна изгода" събитието създава платформа за диалог и обмен между икономиките на АТИС и китайските предприятия. Заместник-началникът на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ Шън Хайсюн взе участие във форума.

Шън Хайсюн заяви, че Китайската медийна група е не само свидетел и хроникьор на икономическото сътрудничество в Азиатско-тихоокеанския регион, но и участник и поддръжник. Групата има готовност да обменя опит и знания с приятели от всички сфери, да върви ръка за ръка с тях и да даде нов и по-голям принос за „изграждане на общност на споделена съдба в Азиатско-тихоокеанския регион и насърчаване на общия просперитет".