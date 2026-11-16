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Съд в Бахрейн осъди 64 шиити на доживотен затвор

Ненко Станев

Редактор: Ненко Станев

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Бахрейн
Бахрейн

Съд в Бахрейн наложи доживотни присъди на 64 шиити, сред които 57 духовници, по дело за тероризъм. Още петима обвиняеми получиха по 15 години затвор, съобщи Франс прес, като се позова на базирания във Великобритания Бахрейнски институт за права и демокрация. Институтът е получил информацията от адвокат, присъствал на заседанието.

Прокуратурата в Бахрейн съобщи, че съдът е наложил наказания от 15 години до доживотен затвор, след като е признал обвиняемите за виновни в създаването и ръководенето на терористична група, свързана с иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Присъдите са част от мерките на бахрейнските власти срещу групировки, свързани с Иран.

Бахрейн

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