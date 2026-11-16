Турска система за противовъздушна отбрана свали 51 дрона с една команда

Турската електромагнитна система „Еждерха" (Ejderha, „дракон") неутрализира едновременно 51 дрона за секунди при изпитание край Анкара, съобщи Анадолската агенция, цитирана от БТА. Демонстрацията се проведе на полигона „Гьолбек" по повод 51-вата годишнина на компанията разработчик „Аселсан" (ASELSAN).

В първата част от изпитанието системата обезвреди два дрона с кабелно управление от около километър. Според компанията тестът е показал, че технологията може да противодейства и на апарати, които традиционните средства за защита от дронове не успяват да засегнат. Във втората част във въздуха едновременно бяха вдигнати 51 апарата, за да симулират атака на рояк. Броят им символизираше годишнината на „Аселсан".

„Еждерха" е разработена за откриване и обезвреждане на минидронове и микродронове и ще бъде част от турската многослойна противовъздушна отбрана „Стоманен купол" (ÇELİKKUBBE). Системата открива и проследява целите с радар и въздейства върху електрониката им с електромагнитни вълни, генерирани чрез вакуумна електроника. Въздействието може да предизвика смущения, рестартиране, извеждане от строя или необратими повреди.

Генералният директор на „Аселсан" Ахмет Акьол заяви, че това е първата система, която е свалила 51 дрона с едно натискане на бутон, без ракети или конвенционални боеприпаси. По думите му „Еждерха" вече е влязла в серийно производство и е готова за разполагане на терен.