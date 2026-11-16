Българин опита да прегази група жени в Солун след скандал с приятелката му

44-годишен български гражданин е арестуван в Солун по подозрение, че се е опитал да прегази с автомобила си жени, предлагащи сексуални услуги, след конфликт между тях и 26-годишната му приятелка.

Инцидентът е станал около 2:00 часа през нощта на 14 ноември на улица „Яницон" в града, съобщава „Прото тема" и „Си Ен Ен Гърция", позовавайки се на полицията.

Според първоначалните данни напрежението е започнало след словесен спор между 26-годишната жена и други жени, които се намирали в района. След разправията 44-годишният мъж се качил в автомобила си и, по данни на разследващите, умишлено го насочил към тях, като се опитал да ги блъсне и нарани.

На място са пристигнали служители на полицейското управление, които са задържали българския гражданин. Срещу него е образувано наказателно производство за опит за причиняване на опасна телесна повреда.

Полицията не съобщава имената на участниците в инцидента и не уточнява дали някоя от жените е получила наранявания. По случая е образувана преписка, а задържаният предстои да бъде изправен пред компетентните съдебни органи. Разследването трябва да изясни точните обстоятелства около конфликта и действията на водача.