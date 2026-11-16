Един загинал и един ранен при удари с дронове в Белгородска област

Двама мъже пострадаха при украински удари с дронове в руската Белгородска област днес. Единият е загинал, а другият е откаран в болница, предаде Ройтерс, като се позова на местните власти.

В село Бершаково, в Шебекински окръг, управляем дрон е ударил товарен автомобил. Един мъж е починал от получените травми. В град Шебекино друг мъж е бил ранен от осколки в гръдния кош при взрив на дрон и е откаран в Централната областна болница в града.

В Шебекински окръг са повредени прозорци на апартаменти в две многофамилни сгради и на търговски обект. В град Белгород има щети по прозорците на жилищна сграда и по осем автомобила. В Белгородски окръг е повредено техническо съоръжение на предприятие, а в Грайворонски окръг дрон е пробил покрива на частна къща, съобщиха местните власти.

Белгородска област граничи с Украйна и редовно е обект на украински атаки, откакто Русия изпрати десетки хиляди военни през границата през 2022 г., отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.