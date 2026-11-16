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Фон дер Лайен вижда реална перспектива за разширяване на ЕС

Ненко Станев

Редактор: Ненко Станев

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Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен Снимка: Орлин Цанев
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен Снимка: Орлин Цанев

За първи път от много години Европейският съюз има реална перспектива да приеме нови членове, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя говори днес на форум в Брюксел с участието на премиери, еврокомисари и евродепутати, съобщи БТА.

Фон дер Лайен посочи, че Черна гора е близо до приключване на преговорите, Албания постига впечатляващ напредък, а Молдова и Украйна продължават да напредват под изключителен натиск. По думите ѝ ЕС трябва да запази способността си да действа бързо и след приемането на нови членове. Тя призова да се използват възможностите в договорите на съюза за по-ефективно вземане на решения.

Председателят на ЕК предупреди, че свободата вече не може да се приема за даденост, а силата и независимостта на Европа са подложени на изпитание. Днешните решения ще имат последици за поколения напред, каза тя и призова за политическа смелост като тази, която е направила възможно разширяването през 2004 г. и в следващите години.

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос заяви, че процесът е изправен пред повече политически трудности от всякога. Според нея Русия иска да обърне хода на европейското обединение, а ЕС няма да допусне това. Кос припомни, че разширяването е било европейският отговор на края на Студената война. Днес то отново е част от разговора за това как Европа да осигури мир, свобода и напредък през следващите десетилетия, добави тя.

На форума ще говорят още председателят на Европейския съвет Антонио Коща, еврокомисарите по икономическите въпроси Валдис Домбровскис и по отбраната Андрюс Кубилюс, както и президентите на Финландия и Молдова Александър Стуб и Мая Санду. Сред останалите оратори са премиерите на Украйна Серхий Корецки, на Албания Еди Рама, на Черна гора Милойко Спаич и на Република Северна Македония Християн Мицкоски.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен Снимка: Орлин Цанев

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