Ракета „Вулкан“ аварира 10 минути след излитане, унищожи 40 спътника на Amazon (Видео)

Ракета „Вулкан" (Vulcan), разработена от американската компания United Launch Alliance (ULA), претърпя първия пълен провал на мисия в историята на съвместното предприятие между Boeing и Lockheed Martin. Аварията е станала около 10 минути след изстрелването от космическата база Кейп Канаверал във Флорида. В резултат на инцидента не са успели да достигнат орбита и 40 спътника на Amazon, предназначени за изграждането на собствената сателитна интернет мрежа на компанията Amazon Leo.

Причината за неизправността все още не е установена, пише CNN. От United Launch Alliance са потвърдили, че ракетата е претърпяла техническа аномалия по време на полета и не е успяла да изведе товара си в предвидената орбита. Компанията заявява, че на този етап няма достатъчно данни, за да определи какво точно се е объркало.

Това е първият пълен провал на космическа мисия за ULA за близо 20-годишната история на предприятието. Инцидентът е сериозен удар и за плановете на Amazon да изгради собствена глобална мрежа за високоскоростен интернет, която да се конкурира със Starlink на Илон Мъск.

Според Ройтерс Amazon вече е извела в орбита 398 спътника от планираните общо 3236, необходими за изграждането на цялата инфраструктура. Компанията разчита на няколко различни доставчика за изстрелването им, сред които ULA, Blue Origin, Arianespace и SpaceX.

Неуспешната мисия е първата от общо 38 планирани изстрелвания на ракетата „Вулкан" за нуждите на Amazon. Очаква се аварията да доведе до продължително разследване, което може да остави ракетата извън експлоатация за месеци.

Междувременно Starlink на SpaceX продължава да разширява присъствието си на пазара на сателитен интернет. Компанията вече разполага с над 11 000 спътника в орбита и милиони потребители по света, което поставя Amazon в значително по-неизгодна позиция в надпреварата за изграждане на глобална космическа интернет мрежа.