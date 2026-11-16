Кремъл съобщи за незначителни щети по Кримския мост след украинска атака

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Украинска въздушна атака е нанесла незначителни щети по моста, който свързва Кримския полуостров с Южна Русия. Оценката на пораженията продължава, предадоха Ройтерс и БТА, като се позоваха на Кремъл.

По-рано назначеният от Москва губернатор на Крим Сергей Аксьонов съобщи, че след атаката движението на автомобили по моста е било временно спряно. Русия анексира полуострова от Украйна през 2014 г.

Кремъл отказа да коментира и предложението Украйна да се изтегли от Донбас в замяна на членство в НАТО. Оттам заявиха, че разкриването на подробности от преговорите е неуместно.

Украинският президент Володимир Зеленски каза в събота след последния кръг от мирните преговори с Русия в Абу Даби, че идеята е била предложена от американските преговарящи.