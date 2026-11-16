Израелски опозиционери обвиниха Нетаняху в опит за „държавен преврат"

Двама лидери на израелската опозиция обвиниха премиера Бенямин Нетаняху в опит за „държавен преврат". Реакцията им дойде след публикации в израелски медии, според които хора от обкръжението на премиера са се опитали да манипулират резултатите от парламентарните избори в ущърб на арабските партии, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Яир Лапид, който ръководеше опозицията в предишния парламент, написа в Екс, че новите разкрития според него сочат опит за преврат. Лидерът на „Обединена листа" Юсеф Джабарин заяви, че ако информацията се потвърди, ще става дума за престъпна схема за фалшифициране на изборните резултати, задействана от центъра на властта. По думите му всички, чиято вина бъде установена, ще понесат отговорност, включително Нетаняху.

Израелският телевизионен Канал 12 съобщи вчера, че преди изборите на 27 октомври началникът на канцеларията на премиера Идо Норден е подал жалба до директора на полицията. В нея той обвинил активисти на „Обединената арабска листа", друга формация с предимно арабски избиратели, в изборни измами и купуване на гласове.

Норден се позовал на човек, представен като източник от разузнаването, който се оказал бивш сътрудник в канцеларията на Нетаняху. След жалбата трима представители на партията били арестувани, а по-късно освободени. Канцеларията на премиера определи репортажа като „лъжлив" и заяви, че Норден е изпълнил гражданския си дълг, като е свързал източника с полицията.

Вестник „Аарец" съобщи също вчера, че непосредствено преди вота директорът на службата за вътрешно разузнаване „Шин Бет" е поискал да бъдат подслушвани лидерите на „Обединена листа". Главният прокурор е блокирал мярката поради липса на основания.

Центристът Гади Айзенкот, на когото президентът Ицхак Херцог възложи да състави правителство, призова за незабавно разследване. Нетаняху засили нападките си срещу арабските партии, които спечелиха общо 19 места в парламента и могат да имат решаваща роля при съставянето на новия кабинет, отбелязва Франс прес.