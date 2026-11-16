Кремъл отрече Русия да стои зад опит за палеж в Естония

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Кремъл категорично отхвърли обвинението на Естония, че Москва стои зад опит за палеж на обект на естонската отбранителна компания „Треод системс", предаде Ройтерс, цитирана от БТА. След инцидента Талин обяви, че ще затвори всички гранични пунктове с Русия.

Естонският външен министър Маргус Цахкна съобщи вчера, че пунктовете ще бъдат затворени от 1 декември. Според естонските власти опитът за палеж е бил поръчан от руското военно разузнаване (ГРУ).

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи обвиненията като „напълно неоснователни". По думите му те са част от поредица неверни твърдения, които европейски държави отправят срещу Москва.

Песков сравни затварянето на граничните пунктове с изграждането на стена. Според него историята показва, че подобни решения не са донесли полза на държавите, които са ги взели.