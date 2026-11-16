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Румъния започна две операции заради открити дронове в Черно море

Ненко Станев

Редактор: Ненко Станев

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Румънски военни кораби. Снимка: facebook.com/RaduStefanOprea
Румънски военни кораби. Снимка: facebook.com/RaduStefanOprea

Румънските военноморски сили провеждат днес две операции заради дронове, забелязани на повърхността на Черно море, съобщи във Фейсбук министърът на националната отбрана Щефан-Раду Опря. Апаратите са засечени от патрулния самолет „Atlantique 2" (ATL-2) на Френските военноморски сили, дислоциран в Румъния.

Към дрона, забелязан в района на Сфънту Георге, е изпратен екип военни водолази на борда на румънски миночистач. Втори екип оценява компоненти от дронове на около 45 морски мили източно от Мангалия. Втората операция се извършва от патрулен катер на Румънската брегова охрана. Водолазите и в двата екипа са специалисти по обезвреждане на взривни устройства.

Операциите се провеждат на фона на засилено напрежение след скорошни удари с дронове срещу търговски кораби в румънски териториални води и в близост до тях.

Междувременно противоминната група MCM Black Sea се придвижва от Варна към Констанца, където ще остане до 18 ноември. В 13-ата активация на групата участват румънският минен ловец M 271 „Капитан Константин Думитреску" и кораби на българските и турските военноморски сили. Задачата им е да откриват, идентифицират и обезвреждат опасности за корабоплаването в Черно море, посочи Опря.

Румънски военни кораби. Снимка: facebook.com/RaduStefanOprea

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