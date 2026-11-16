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Си Дзинпин е на посещение в провинция Гуандун

КМГ

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Днес китайският председател Си Дзинпин посети град Джоншан в провинция Гуандун. Той разгледа западния изкуствен остров на моста Шънджън-Джоншан, след това посети научния град в Големия залив. Там той разгледа изложбата за постижения в развитието на модерните индустрии за биомедицина, информационни технологии, висококачествени въоръжения, и традиционните индустрии като производство на мебели. Си Дзинпин изтъкна,че изграждането на района на Големия залив Гуандун – Хонконг – Масао е важна стратегическа цел на ЦК на ККП, а провинция Гуандун поема важна отговорност в този процес. Китайският лидер се надява град Джоншан да се възползва от възможностите и да поддържа реформата и иновациите, да подобрява бизнес средата и да полага големи усилия за интегрирането на иновациите на научните технологии и индустриите, с което да се насърчава непрекъснато висококачественото развитие.

По повод 160-годишнината от раждането на Сун Ятсен, Си Дзинпин посети и музея в неговото жилище. Той посочи, че Сун Ятсен е оставил безсмъртни заслуги за националната независимост, социалния прогрес и щастието на народа. Сун Ятсен е велик човек, от който всички китайци трябва да се учат и да се борят за всестранно напредване на изграждането на силна държава и всеобщо обединение.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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