Русия съобщи за 1336 свалени украински дрона за една нощ

Руската противовъздушна отбрана е свалила 1336 украински дрона в 16 региона при най-мащабната нощна атака срещу Русия от началото на войната през 2022 г., предадоха Ройтерс и БТА, като се позоват на данни на руското Министерство на отбраната.

Броят надхвърля досегашния рекорд от 1254 дрона, отчетен на 29 октомври. Данните отразяват тенденция към по-чести и по-мащабни украински атаки с дронове от лятото до есента.

Москва съобщи за свалени апарати над Черно и Азовско море, както и над Крим, който Русия превзе и анексира през 2014 г.

Назначеният от Русия губернатор на Крим Сергей Аксьонов заяви по-рано днес, че Украйна е ударила моста между полуострова и Краснодарския край в Южна Русия. Според Кремъл щетите са незначителни, а автомобилното движение е било временно спряно. Влаковете са продължили да се движат по разписание, уточни руското Министерство на транспорта.

От края на октомври Украйна засили значително и ударите си по руски петролни рафинерии. Вчера украинският президент Володимир Зеленски заяви, че при тези атаки е изваден от строя над половината от руския капацитет за преработка на петрол. Ройтерс не е успяла да потвърди твърдението по независим път.