Гутериш настоя за ограничения върху оръжията, способни да убиват без човешка намеса

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова държавите да започнат преговори за юридически обвързващи правила за автономните оръжия. Във видеопослание при откриването на среща в Женева той предупреди за опасността от системи, способни да убиват без човешка намеса, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Предприемете мерки, за да предотвратите употребата и разпространението на тези безпощадни оръжия", заяви Гутериш пред 128-те държави, участващи в Конвенцията на ООН за определени конвенционални оръжия. Той настоя бъдещите правила да предвиждат ясни забрани и ограничения.

Тази седмица държавите обсъждат дали да дадат мандат за преговори по ограниченията и евентуалната забрана на такива системи. Решение се очаква до петък. Много страни подкрепят приемането на обвързващ протокол. САЩ, Израел и Русия са сред държавите с големи отбранителни сектори, които изразяват резерви.

Напълно автономните оръжия, често наричани „роботи убийци", могат сами да разпознават и проследяват цели и да извършват смъртоносни атаки. Според експерти засега няма доказателства, че такива системи вече са използвани във въоръжени конфликти, отбелязва ДПА.