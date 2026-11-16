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Гутериш настоя за ограничения върху оръжията, способни да убиват без човешка намеса

Ненко Станев

Редактор: Ненко Станев

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Антонио Гутериш Снимка: Архив
Антонио Гутериш Снимка: Архив

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова държавите да започнат преговори за юридически обвързващи правила за автономните оръжия. Във видеопослание при откриването на среща в Женева той предупреди за опасността от системи, способни да убиват без човешка намеса, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Предприемете мерки, за да предотвратите употребата и разпространението на тези безпощадни оръжия", заяви Гутериш пред 128-те държави, участващи в Конвенцията на ООН за определени конвенционални оръжия. Той настоя бъдещите правила да предвиждат ясни забрани и ограничения.

Тази седмица държавите обсъждат дали да дадат мандат за преговори по ограниченията и евентуалната забрана на такива системи. Решение се очаква до петък. Много страни подкрепят приемането на обвързващ протокол. САЩ, Израел и Русия са сред държавите с големи отбранителни сектори, които изразяват резерви.

Напълно автономните оръжия, често наричани „роботи убийци", могат сами да разпознават и проследяват цели и да извършват смъртоносни атаки. Според експерти засега няма доказателства, че такива системи вече са използвани във въоръжени конфликти, отбелязва ДПА.

Антонио Гутериш Снимка: Архив

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