Шест метростанции в Солун ще бъдат затворени на 17 ноември

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Шест станции на метрото във втория по големина гръцки град Солун ще бъдат затворени утре от 16 ч. по заповед на полицията. Мярката е заради очакваните прояви по повод годишнината от студентското въстание в Атинската политехника, съобщи солунският сайт „Вория", цитиран от БТА.

Затворени ще бъдат станциите „Нова жп гара", „Димократиас", „Венизелу", „Агияс Софияс", „Синдривани" и „Панепистимиу".

Студентското въстание от 17 ноември 1973 г. е насочено срещу тогавашната военна диктатура в Гърция. Около 40 души загиват, когато силите на реда потушават бунта. Възпоменателните прояви се провеждат при засилени мерки за сигурност, тъй като през годините различни групи са ги използвали, за да предизвикат безредици.