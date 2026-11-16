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Сибига предупреди, че руските искания към НАТО предвещават нова ескалация

Ненко Станев

Редактор: Ненко Станев

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Андрий Сибига СНИМКА: Х/@erny110393
Андрий Сибига СНИМКА: Х/@erny110393

Исканията на Москва за спиране на разширяването на НАТО и за промени в европейската архитектура за сигурност са сигнал за възможна нова руска агресия, заяви украинският външен министър Андрий Сибига в Екс, цитиран от Укринформ.

Сибига припомни, че през 2007 г. в Мюнхен Владимир Путин определи разширяването на НАТО като заплаха. Година по-късно в Букурещ Кремъл отправи заплахи заради перспективата Грузия и Украйна да се присъединят към алианса. Няколко месеца след това Русия нахлу в Грузия. През 2021 г. Москва поиска НАТО да спре да приема нови членове и да се върне към границите си от 1997 г. Месеци по-късно Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна, посочи министърът.

Според Сибига Москва сега поставя същия ултиматум под името „архитектура на европейската сигурност". Той предупреди, че това може да доведе до нова ескалация, включително до открита въоръжена агресия.

Сибига призова съюзниците на Украйна да засилят натиска върху Москва, за да принудят Путин да се отнесе сериозно към усилията за мир и да прекрати агресията срещу Украйна.

По-рано естонският премиер Кристен Михал определи опитите на Русия да преразгледа европейския ред за сигурност като „психологически игри". Москва предложи промените като част от пакет от споразумения за уреждане на войната в Украйна.

Андрий Сибига СНИМКА: Х/@erny110393

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