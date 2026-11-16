Вижте главната новогодишна елха на Русия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Това е главната новогодишна елха на Русия – засега без гирлянди и украси.

Тази зелена красавица от Клин, близо до Москва, ще бъде украсена и поставена на Съборния площад пред Кремъл.

Спецификации: възраст: 95 години, височина: 27 метра, диаметър на ствола: 72 сантиметра.

Търсенето на главната новогодишна елха продължи през лятото и есента. Експертите оцениха дърветата въз основа на няколко параметъра, включително външен вид, състояние и устойчивост на температурни колебания, вятър и слана. През това време комисията измина приблизително 3000 км и разгледа 20 кандидати. Отсичането на дървото е насрочено за 7 декември.

През 2025 г. дърво от село Землино в Рузски район на Московска област стана главната новогодишна елха на Руската федерация. Височината му беше 26 метра, обиколката на ствола - 64 см, а размахът на долните клони - 11 метра. Подготовката на дървото беше резултат от координираните усилия на множество агенции и организации.

През 2024 г. главната кремълска елха беше намерена близо до село Знаменка в Можайски район. Избрано беше 90-годишно дърво с височина 30 метра и обиколка на ствола 60 см. В конкурса участваха над 25 дървета.