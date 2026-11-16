ЕС санкционира проруска хакерска група и близо 50 руски банки и финансови институции

Съветът на ЕС наложи санкции на NoName057 заради продължилите с години кибератаки срещу европейски организации. Проруската хакерска група се появява през март 2022 г. след руското нахлуване в Украйна, посочва Съветът.

NoName057 е поемала отговорност за атаки срещу държавни институции, ключова инфраструктура и частни компании в Украйна, САЩ и ЕС. В държавите от съюза групата е извършвала DDoS атаки срещу сайтове и портали в енергетиката, финансите, транспорта и водоснабдяването. Сред мишените ѝ са били и политически партии и кандидати по време на избори.

Санкционирана е и базираната в Москва „Агенция за социален дизайн" (Social Design Agency, SDA). Според Съвета дружеството за връзки с обществеността разпространява проруска пропаганда и дезинформация чрез медии и социални мрежи по проекти, финансирани, управлявани и контролирани от администрацията на руския президент. Сред тях са кампании, насочени към отслабване на обществената подкрепа за Украйна в Европа, включително около изборите за Европейски парламент през 2024 г., както и операции, насочени към държави като Германия и Франция.

В списъка са включени и руските пропагандисти Виталий Елисеев и Пьотр Марченко, роденият в Украйна блогър и военен коментатор Юрий Подоляк и Чей Боус от международния видеоканал RT. Съветът посочва, че те са участвали в манипулиране на информация и разпространяване на твърдения, които оправдават и подкрепят руското нападение срещу Украйна.

Общо 111 души и 21 организации са санкционирани за участие в политики на руското правителство, насочени срещу демокрацията, върховенството на закона, стабилността, сигурността, суверенитета или независимостта в ЕС. За злонамерена онлайн дейност срещу целостта и сигурността на съюза санкциите обхващат 27 души и 12 организации.

Заради ударите по украинската гражданска инфраструктура Съветът наложи отделно санкции на още 12 физически и 101 юридически лица. Сред тях са близо 50 руски банки и финансови институции, едноличният собственик на търговската компания Wildberries и лице, което контролира мажоритарния дял в Ozon. В списъка са добавени и бизнесмени и дружества от руския петролен и енергиен сектор, включително компании, които управляват рафинерии и петролния терминал в Санкт Петербург.

ЕС санкционира и дружества от Обединените арабски емирства, Китай, Сейшелските острови и Оман, които купуват руски суров петрол, припомня БТА. Мерките са наложени заради действия, които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.