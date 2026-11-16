Задържаха 23-ма за в Турция за измами с обещания за брак с българки

Турската полиция задържа 23 души при акция в 15 окръга по разследване на схема за измами с обещания за брак с български гражданки. Операцията е проведена под ръководството на прокуратурата в северозападния град Текирдаг, съобщи агенция ДХА, цитирана от БТА.

Разследването започнало след сигнали от пострадали, на които бил обещан брак с жени от България. По-късно заподозрените се представяли за служители на реда и убеждавали жертвите, че бъдещите им съпруги са замесени в международно пране на пари, тероризъм и измами. Под предлог, че се провеждат „тайни операции", те принуждавали пострадалите да превеждат пари по различни банкови сметки.

По първоначално установените случаи жертвите са превели над 1,9 млн. турски лири, или близо 35 000 евро. При последвалите проверки разследващите са установили общ оборот от 724 млн. лири, или над 13 млн. евро, по сметките на заподозрените. Средства от престъпната дейност са били прехвърляни в чужбина чрез криптоактиви и различни дигитални портфейли.

Полицията е иззела множество цифрови материали и документи. След приключването на полицейското разследване задържаните са предадени на съдебните власти. Шестима са оставени под постоянен арест по обвинения в „квалифицирана измама" и „шантаж", а останалите 17 са освободени под съдебен контрол.

От дирекцията по сигурността в Текирдаг призоваха гражданите да бъдат бдителни при обещания за брак или инвестиции, както и при искания за пари от хора, които се представят за служители на реда или държавни длъжностни лица.