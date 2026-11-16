Руски удари предизвикаха прекъсвания на тока в шест украински области

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Русия нанесе удари по украинската енергийна инфраструктура през изминалата нощ, които доведоха до прекъсвания на електрозахранването в шест области. Това съобщи днес заместник-министърът на енергетиката на Украйна Артьом Некрасов, цитиран от Ройтерс и БТА.

Засегнати са Виницка, Днепропетровска, Кировоградска, Одеска, Тернополска и Черкаска област. Некрасов посочи в Телеграм, че през изминалата седмица Русия е извършила 116 целенасочени атаки срещу украински енергийни, петролни и газови обекти. За същия период са регистрирани общо 161 случая на щети по инфраструктурата.

Украинският генерален щаб съобщи днес, че армията е ударила петролната база „Флаш Енерджи" в град Азов, близо до Ростов на Дон. Според украинските военни базата е основен логистичен център на южната групировка на руските войски.

След удара в района на базата са се чули експлозии и е избухнал пожар, посочи Генералният щаб в Телеграм. Мащабът на щетите все още се изяснява.