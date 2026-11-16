Председателят на турския парламент обвини „дивия капитализъм" за състоянието на планетата

„Дивият капитализъм разглежда света като бащиния", заяви председателят на турския парламент Нуман Куртулмуш на климатичната конференция на ООН COP31 в Анталия. Той откри форум, организиран от Меджлиса и Интерпарламентарния съюз (IPU), в който участват депутати от цял свят, съобщи агенция Анка, цитирана от БТА.

Според Куртулмуш климатичните промени трябва да заемат първо място в световния дневен ред, тъй като човечеството носи отговорност за бедствията. Той посочи стремежа към печалба като основна причина за замърсяването на реките и опустиняването на земите. По думите му същата логика превръща и Космоса в „гробище за сателити". Куртулмуш призова най-големите замърсители да поемат отговорност и развиващите се страни да получат справедливо климатично финансиране.

Председателят на Меджлиса призова и за промяна в отношението към природата. По думите му Аллах е поверил света на хората, а тяхно задължение е да го опазят и да го предадат в по-добро състояние на следващите поколения.

Куртулмуш припомни целта на Турция да постигне нулеви нетни емисии до 2053 г. и посочи, че в град Коня вече се строи соларна централа, която ще покрива всички енергийни нужди на Меджлиса.

Министърът на околната среда, градоустройството и изменението на климата Мурат Курум съобщи, че възобновяемите източници вече представляват 63% от инсталираната електрическа мощност на Турция. Целта е до 2040 г. мощността на слънчевите и вятърните централи да достигне общо 175 гигавата.