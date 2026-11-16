Арагчи съобщи за подкрепа за иранската инициатива за край на войната в региона

Държавите от Организацията за икономическо сътрудничество (ОИС) са приветствали предложението на Техеран и са изразили надежда, че то ще доведе до пълно и трайно прекратяване на войната в региона. Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи след 30-ата среща на външните министри от организацията в Исламабад, предаде официалната иранска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

Арагчи определи подкрепата за инициативата като един от важните резултати от срещата. По думите му министрите са обсъдили всички точки от дневния ред, включително сътрудничеството в енергетиката, възобновяемите енергийни източници, науката и регионалната сигурност.

Делегатите са разгледали и положението на палестинците в Газа. Арагчи определи случващото се там като „тих геноцид" и обвини Израел, че възпрепятства достъпа на палестинците до лекарства, безопасна питейна вода и храна. Според него проливните дъждове и тежките наводнения допълнително са влошили обстановката.

Участниците в срещата са призовали за международна помощ за Газа и за подобряване на условията там, добави иранският външен министър.