Малки контингенти френски военнослужещи действат в Украйна от няколко месеца, където обучават украински военни и участват в поддръжката на военна техника. Мисията им обаче не включва бойни действия и те не са ангажирани в операции срещу руските сили. Това съобщи източник, запознат с въпроса, пред Франс прес, потвърждавайки информация, разпространена по-рано от радио Ер Еф И.

„Ротацията на френските обучители в полза на Украйна във Франция, в Полша и пунктуално в Украйна е реалност. Но не става въпрос за военна операция. Не съществува никакво намерение те да бъдат ангажирани в действия, свързани с упражняване на принуда", заяви източникът. Френският Генерален щаб на въоръжените сили отказа коментар по темата, пише БТА.

Секретната мисия носи името „Воля" и се ръководи от френски генерал. Според източници на Ер Еф И, пожелали да останат анонимни, тя представлява „лека и гъвкава структура", съставена от малобройни групи, изпращани на краткосрочни мисии. Твърди се, че френските военнослужещи присъстват на украинска територия поне от лятото на 2026 г.

Става въпрос за инструктори и специалисти по техническа поддръжка, а не за бойни части. Франция последователно отрича да е разполагала свои бойни подразделения в Украйна и официалната позиция на Париж остава, че страната няма намерение да се включва пряко във военните действия, докато войната продължава.

Украйна беше нападната от Русия през 2022 г. и оттогава получава военна техника, финансова помощ и разузнавателна информация от западните държави. Официално нито един военнослужещ от трета държава не участва в бойните действия на украинска страна. Русия обаче получава подкрепа от Северна Корея, която е изпратила свои военни, участващи в сраженията на руска територия, в Курска област.

През март Великобритания също обяви, че има обекти за военнотехническа поддръжка на украинска територия. Мисиите са небойни и са сходни с тези на френските военнослужещи. Тогава британското правителство съобщи, че инженери от страната работят съвместно с украински специалисти по поддръжката и ремонта на военни превозни средства.

Според публикация на британския вестник „Гардиън", чиито журналисти са посетили един от обектите, инженерите са наети по договор и не са военнослужещи.

Франция обучава украински военни и на своя територия, както и в Полша, където има инструктори в рамките на Военната мисия на Европейския съюз за подпомагане на Украйна (EUMAM-Ukraine). Мандатът на мисията е до ноември 2028 г. От 2023 г. досега общо 25 000 украински военнослужещи са преминали обучение във Франция и Полша.

Разполагането на западни военни на украинска територия остава политически чувствителен въпрос. Кремъл, който през последните месеци е обвиняван в засилване на тайните си дейности срещу европейски държави, подкрепящи Киев, многократно е предупреждавал, че изпращането на чуждестранни военнослужещи в Украйна е „червена линия" за Москва.

В Европа политиците, които се противопоставят на помощта за Киев, също редовно изтъкват опасността страните им да бъдат въвлечени във войната.

Темата придобива допълнителна тежест в навечерието на президентските избори във Франция, насрочени за април и май 2027 г. Крайнодясната кандидатка Марин Льо Пен, която води в социологическите проучвания, обяви, че ако дойде на власт, ще прекрати финансовата помощ на Париж за Украйна след шестмесечен преходен период.

Президентът Еманюел Макрон, който е сред активните поддръжници на Киев, реагира в събота с публикация в социалната мрежа Екс. Той предупреди, че онези, които искат да ограничат средствата за Украйна, всъщност се стремят да я принудят да приеме несправедлив мир. Според Макрон това би довело до трайно отслабване на сигурността на цяла Европа.

Франция и Великобритания са в основата на създадената „Коалиция на желаещите", която обединява 35 държави. Планът предвижда след постигането на примирие с Русия в Украйна да бъдат разположени многонационални сили, които да гарантират спазването на договорените гаранции за сигурност.