Българин почина на италиански кораб, пътуващ от Бриндизи за Игуменица

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Българин е починал на кораб, плаващ от Бриндизи до гръцкото пристанище Игуменица, съобщи Гръцката брегова охрана.

Пристанищната администрация на Игуменица е била уведомена от капитана на италианския кораб "EUROPALINK" за неразположението на 48-годишен български гражданин, докато корабът е плавал по редовен маршрут. На 48-годишния е оказана първа помощ от корабния лекар, но резултатите са отрицателни.

След пристигането на кораба в пристанището на Игуменица, българинът е транспортиран в безсъзнание с линейка до здравния център в Игуменица, където е обявен за мъртъв.

Централната пристанищна администрация на Игуменица, която провежда предварителното разследване, е разпоредила аутопсия в Университетската многопрофилна болница в Янина.