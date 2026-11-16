Хутите обвиниха Саудитска Арабия за удари с три жертви в Йемен

Йеменските бунтовници хути съобщиха днес, че трима души, сред които и дете, са загинали при два отделни удара в райони под контрола на подкрепяното от Иран движение. Те обвиниха Саудитска Арабия, че стои зад атаките, предаде Асошиейтед прес.

При удар с дрон по къща в столицата Сана е загинало дете, а други седем души са били ранени. При отделна атака тази сутрин е била поразена бензиностанция на около 50 км северно от столицата. Там са убити двама души, а осем са ранени.

Говорителят на контролираното от хутите здравно министерство Анис ал Ашбахи заяви, че и двата удара са извършени от Саудитска Арабия, пише БТА.

Междувременно иранската държавна телевизия съобщи, че три петролни танкера са се подпалили през нощта и тази сутрин след сблъсък с морски мини в Ормузкия пролив. Не бяха съобщени подробности за инцидентите, евентуални жертви или флаговете, под които плават корабите.

Британската организация за морски търговски операции също съобщи днес за плавателен съд, който е бил улучен с неизвестен боеприпас при опит да премине през Ормузкия проток.

На друг фронт в Близкия изток в понеделник израелската армия нанесе въздушен удар в североизточната част на Ливан, недалеч от границата със Сирия. Целта е била пратка с оръжие, за която израелските военни твърдят, че е предназначена за ливанската групировка „Хизбула" и е трябвало да бъде използвана срещу Израел.

Това е първият случай от месеци, в който израелската армия съобщава за удар в дълбочина на ливанска територия. Според ливанските медии при атаката няма пострадали.