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Около 1000 крави превзеха град в Северна Македония, стигнаха и до сръбски села (Видео)

Емили Стоичкова

Редактор: Емили Стоичкова

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снимка: X/@CTVNews
снимка: X/@CTVNews

Около 1000 крави, оставени без надзор, продължават да създават проблеми на жителите на Крива паланка и околните села в Северна Македония. Животните унищожават земеделска продукция, повреждат имоти, създават опасност за движението по пътищата, а вече са преминали и границата със Сърбия. Въпреки че държавата разполага със законова възможност да конфискува добитъка, проблемът продължава повече от 10 години, пише БТА. 

Кравите могат да бъдат срещнати в коритото на реката, по полетата и градините около града, но и в самия му център. Животните навлизат в земеделски имоти, където тъпчат и унищожават реколтата от зеле, праз и други есенни култури. Стигат дори до пътя към границата с България, където вече са станали причина за няколко пътнотранспортни произшествия.

В местен подкаст кметът на Крива паланка Сашко Митовски разказа за случай с възрастна жена, която починала, след като се опитала да попречи на кравите да влязат в имота й. Животните я нападнали, жената побягнала, получила инфаркт и починала на място.

Проблемът вече е преминал и на сръбска територия. Според публикации в северномакедонските медии кравите са стигнали до села в община Босилеград. Пред изданието „Рацин.мк" Мирослав Пеневич разказва, че добитъкът унищожава овощни градини, картофени насаждения, зеленчукови градини, оранжерии и пасища. Животните преобръщат кошери, чупят огради и навлизат в селски гробища, където събарят паметници и надгробни плочи.

В търсене на вода те повреждат чешми и замърсяват водоизточници, използвани от планинските села.

Случаят привлече вниманието и на международни медии. В публикация във Фейсбук кметът Митовски съобщи, че през последните дни за положението в Крива паланка са писали медии от поне 15 държави. „Евронюз" е излъчил репортаж на няколко езика, а кадри от града са показали още „Африканюз" и „Ал Джазира Балканс".

В САЩ за проблема са съобщили Асошиейтед прес, „Вашингтон пост", Ай Би Си Нюз, „Бостън глоуб" и „Яху нюз". Новината е стигнала и до Перу, Малайзия и Нова Зеландия.

„Има ли по-голям национален срам и поражение за една държава от това, което видяхме днес в световните медии?!", написа Митовски.

Във видеообръщение днес той отново поиска от правителството и Агенцията по храните и ветеринарната медицина да създадат правен механизъм, чрез който общината да може да координира отстраняването на животните от улиците и частните имоти. Това трябва да става в сътрудничество с компетентните институции и под ветеринарномедицински надзор.

Според кмета жителите на района твърде дълго понасят материални щети, а решенията за изземване на животните, които са в сила от повече от две години, все още не са изпълнени. Той подчерта, че прехвърлянето на отговорността между институциите няма да доведе до резултат и призова за съвместни действия.

В края на миналата седмица Общинският съвет в Крива паланка поиска от правителството да обяви кризисна ситуация. Съветниците допуснаха, че при необходимост за решаването на проблема може да бъде ангажирана и армията на Северна Македония.

Въпреки че проблемът продължава повече от десетилетие, законова възможност за конфискация на животните съществува от 2023 г. Тогава бяха направени промени в Закона за хуманно отношение към животните, които позволяват на държавата да изземва добитък, за който не се полагат необходимите грижи.

Преди почти три години Агенцията по храните и ветеринарната медицина официално обяви, че ще конфискува кравите на животновъда Гоце Георгиевски и трите му дъщери заради нарушения на закона. Мярката обаче не беше изпълнена. Сред причините са ограниченият ресурс на агенцията и съпротивата на собствениците, които са възпрепятствали залавянето на животните. Според публикация на „Фокус" за целия период са събрани едва около 80 крави.

Георгиевски започнал бизнеса си преди повече от десетилетие с около 20 животни. Постепенно стадото се увеличило и кравите започнали да се движат без надзор из околните села. Така възникнали и конфликтите с местните жители.

Една от собственичките твърди, че проблемите започнали през 2021 г., когато на семейството било забранено да продава животните, а прокуратурата иззела паспортите на кравите заради обвинения, свързани с получаваните субсидии. По думите й тогава стадото наброявало около 200 животни, които впоследствие се размножили.

Миналата година прокуратурата внесе обвинителен акт срещу собственика и двете му дъщери за възпрепятстване на длъжностно лице при изпълнение на служебните му задължения по чл. 382 от Наказателния кодекс. В социалните мрежи бяха разпространени видеоклипове, на които собствениците заплашват и гонят служители на Агенцията по храните и ветеринарната медицина, пристигнали да изземат част от добитъка. Според медиите по делото все още няма решение.

Междувременно жителите на Крива паланка продължават да подават сигнали до институциите и да настояват за решение на проблема, който вече засяга и населени места извън Северна Македония.

снимка: X/@CTVNews

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