Около 1000 крави превзеха град в Северна Македония, стигнаха и до сръбски села (Видео)

Около 1000 крави, оставени без надзор, продължават да създават проблеми на жителите на Крива паланка и околните села в Северна Македония. Животните унищожават земеделска продукция, повреждат имоти, създават опасност за движението по пътищата, а вече са преминали и границата със Сърбия. Въпреки че държавата разполага със законова възможност да конфискува добитъка, проблемът продължава повече от 10 години, пише БТА.

Кравите могат да бъдат срещнати в коритото на реката, по полетата и градините около града, но и в самия му център. Животните навлизат в земеделски имоти, където тъпчат и унищожават реколтата от зеле, праз и други есенни култури. Стигат дори до пътя към границата с България, където вече са станали причина за няколко пътнотранспортни произшествия.

Más de 1.000 vacas vagan sin control en Macedonia. El alcalde de Kriva Palanka, Saško Mitovski, solicita al Gobierno de Macedonia del Norte declarar un estado de crisis de 30 días ante los daños causados por el ganado suelto #NoComment https://t.co/7ulpzaX2dD — euronews español (@euronewses) November 13, 2026

В местен подкаст кметът на Крива паланка Сашко Митовски разказа за случай с възрастна жена, която починала, след като се опитала да попречи на кравите да влязат в имота й. Животните я нападнали, жената побягнала, получила инфаркт и починала на място.

Проблемът вече е преминал и на сръбска територия. Според публикации в северномакедонските медии кравите са стигнали до села в община Босилеград. Пред изданието „Рацин.мк" Мирослав Пеневич разказва, че добитъкът унищожава овощни градини, картофени насаждения, зеленчукови градини, оранжерии и пасища. Животните преобръщат кошери, чупят огради и навлизат в селски гробища, където събарят паметници и надгробни плочи.

В търсене на вода те повреждат чешми и замърсяват водоизточници, използвани от планинските села.

Случаят привлече вниманието и на международни медии. В публикация във Фейсбук кметът Митовски съобщи, че през последните дни за положението в Крива паланка са писали медии от поне 15 държави. „Евронюз" е излъчил репортаж на няколко езика, а кадри от града са показали още „Африканюз" и „Ал Джазира Балканс".

В САЩ за проблема са съобщили Асошиейтед прес, „Вашингтон пост", Ай Би Си Нюз, „Бостън глоуб" и „Яху нюз". Новината е стигнала и до Перу, Малайзия и Нова Зеландия.

„Има ли по-голям национален срам и поражение за една държава от това, което видяхме днес в световните медии?!", написа Митовски.

Във видеообръщение днес той отново поиска от правителството и Агенцията по храните и ветеринарната медицина да създадат правен механизъм, чрез който общината да може да координира отстраняването на животните от улиците и частните имоти. Това трябва да става в сътрудничество с компетентните институции и под ветеринарномедицински надзор.

Според кмета жителите на района твърде дълго понасят материални щети, а решенията за изземване на животните, които са в сила от повече от две години, все още не са изпълнени. Той подчерта, че прехвърлянето на отговорността между институциите няма да доведе до резултат и призова за съвместни действия.

В края на миналата седмица Общинският съвет в Крива паланка поиска от правителството да обяви кризисна ситуация. Съветниците допуснаха, че при необходимост за решаването на проблема може да бъде ангажирана и армията на Северна Македония.

Un miler de vaques campen lliures per un municipi a Macedònia del Nord. L'impacte que causen en cultius i jardins porta l'alcalde a demanar l'estat de crisi per capturar-les https://t.co/JI1Xc5kqQM https://t.co/0mVPNznw9D — 3CatInfo (@3CatInfo) November 15, 2026

Въпреки че проблемът продължава повече от десетилетие, законова възможност за конфискация на животните съществува от 2023 г. Тогава бяха направени промени в Закона за хуманно отношение към животните, които позволяват на държавата да изземва добитък, за който не се полагат необходимите грижи.

Преди почти три години Агенцията по храните и ветеринарната медицина официално обяви, че ще конфискува кравите на животновъда Гоце Георгиевски и трите му дъщери заради нарушения на закона. Мярката обаче не беше изпълнена. Сред причините са ограниченият ресурс на агенцията и съпротивата на собствениците, които са възпрепятствали залавянето на животните. Според публикация на „Фокус" за целия период са събрани едва около 80 крави.

Георгиевски започнал бизнеса си преди повече от десетилетие с около 20 животни. Постепенно стадото се увеличило и кравите започнали да се движат без надзор из околните села. Така възникнали и конфликтите с местните жители.

Една от собственичките твърди, че проблемите започнали през 2021 г., когато на семейството било забранено да продава животните, а прокуратурата иззела паспортите на кравите заради обвинения, свързани с получаваните субсидии. По думите й тогава стадото наброявало около 200 животни, които впоследствие се размножили.

Миналата година прокуратурата внесе обвинителен акт срещу собственика и двете му дъщери за възпрепятстване на длъжностно лице при изпълнение на служебните му задължения по чл. 382 от Наказателния кодекс. В социалните мрежи бяха разпространени видеоклипове, на които собствениците заплашват и гонят служители на Агенцията по храните и ветеринарната медицина, пристигнали да изземат част от добитъка. Според медиите по делото все още няма решение.

Междувременно жителите на Крива паланка продължават да подават сигнали до институциите и да настояват за решение на проблема, който вече засяга и населени места извън Северна Македония.