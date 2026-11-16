Над 175 000 подписаха призив за връщането на Дженсън Хуан в Nvidia, сред тях и Илон Мъск

Технологичният предприемач и мултимилиардер Илон Мъск е сред над 175 000 души, подкрепили отворено писмо с призив Дженсън Хуан да се върне като главен изпълнителен директор на американския производител на чипове „Енвидиа“ (Nvidia), предаде ДПА. Подписалите поискаха Бордът на директорите да възстанови Хуан на поста, докато тече независимо разследване.

Кампанията „Подкрепете Дженсън“ (Stand with Jensen) набра подкрепа четири дни след оставката му. Според организаторите сред подписалите са над 8000 настоящи служители на „Енвидиа“.

Освен Мъск, който ръководи „Тесла“ (Tesla) и „Спейс Екс“ (SpaceX), писмото подкрепиха основателят и главен изпълнителен директор на издателя на видеоигри „Епик геймс“ (Epic Games) Тим Суини, ръководителят на „Шопифай“ (Shopify) Тобиас Лутке и съоснователят на „Юбър“ (Uber) Травис Каланик.

Каланик заяви, че според него Хуан е допуснал грешка, но стореното от него не оправдава оттеглянето му от компанията.

В четвъртък „Енвидиа“ съобщи, че Хуан е подал оставка с незабавно действие като президент и главен изпълнителен директор и вече не е член на борда. Финансовият директор Колет Крес временно пое ръководството на компанията.

Хуан бе подложен на силен натиск да се оттегли след публикации за извънбрачна връзка с бивша ръководителка в „Мегаспийд“ (Megaspeed), за която според съобщенията има подозрения, че е работила за китайското правителство. „Ню Йорк таймс“ съобщи и за друга предполагаема връзка със служителка на „Енвидиа“, която е била негова подчинена.