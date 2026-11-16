ЕК одобри частично 548 млн. евро за Словакия заради неизпълнени цели

Европейската комисия одобри частично осмото искане на Словакия за плащане по Механизма за възстановяване и устойчивост на стойност 548 млн. евро. Страната ще получи по-голямата част от предвидената сума, но изпълнението на един ключов етап и една цел от националния план за възстановяване все още се оценява. Това съобщи словашката новинарска агенция ТАСР, позовавайки се на Представителството на ЕК в Словакия.

Според оценката на Комисията страната е изпълнила задоволително 26 от общо 28 ключови етапа и цели, заложени в искането за плащане, пише БТА.

Реформите и инвестициите обхващат няколко основни области – здравеопазване, качествено и приобщаващо образование, социални услуги, правосъдие, научни изследвания и иновации, както и екологичен и цифров преход.

Ръководителят на Представителството на ЕК в Словакия Петер Стано заяви, че частичното одобрение е постигнато след преговори между словашкото правителство и Европейската комисия. По думите му изпълнителният орган на ЕС е разрешил отпускането на по-голямата част от първоначално предвидените 548 млн. евро.

„Благодарение на европейското финансиране по плана за възстановяване Словакия вече може да се възползва от допълнителни конкретни ползи от членството си в ЕС – от по-модерна здравна система, по-качествено и по-приобщаващо образование, по-добри социални услуги, научни изследвания и иновации до екологичния и цифровия преход", посочи Стано в изявление за медиите.

Двете неизпълнени изисквания са свързани със защитата на природата и развитието на възобновяемата енергия. При зонирането на националните паркове не всички застрашени територии са включени в зоните с най-висока степен на защита. Освен това страната не е постигнала целта за създаване на пилотна зона за вятърна енергия с потенциален капацитет от най-малко 300 мегавата.

Европейската комисия вече е уведомила словашките власти за причините, поради които смята, че тези два ангажимента не са изпълнени задоволително. Правителството разполага с два месеца, за да представи своите становища, преди Комисията да излезе с окончателна оценка.

Ако след разглеждането им ЕК потвърди, че двата ангажимента не са изпълнени, съответстващата на тях сума ще бъде приспадната от общо 548-те млн. евро, заявени с осмото искане за плащане.