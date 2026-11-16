Тръмп не изключи среща с Ким Чен Ун по време на обиколката си в Азия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред журналисти, че е възможно да се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен Ун по време на започващата тази седмица обиколка в Източна Азия, включително при посещението си в Китай. Това предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Вашингтон се опитва да възстанови диалога с Пхенян по въпроса за ядрената програма на Северна Корея, отбелязва АП.

Тръмп съобщи още, че планира да обсъди руската война в Украйна по време на очакваните с особен интерес срещи с китайския президент Си Дзинпин и руския лидер Владимир Путин в Китай, пише БТА.

Азиатската обиколка на американския президент започва от Манила, след което той ще посети китайския технологичен център Шънджън.

В последните няколко дни Тръмп, който обикновено присъства активно в публичното пространство, почти не се появяваше пред медиите. Междувременно спирането на въздушния трафик в САЩ доведе до сериозни затруднения, а администрацията на републиканците беше подложена на остри критики за реакцията си на кризата.

Посещението в Азия предоставя на президента възможност да насочи общественото внимание към външната политика на фона на вътрешнополитическите проблеми. Сред тях са сътресенията във въздушния транспорт и последиците от междинните избори през ноември, на които Републиканската партия загуби контрола над двете камари на Конгреса.

Попитан за техническия срив от миналата седмица, довел до спирането на хиляди полети, Тръмп заяви, че правителството се нуждае от средства за модернизиране на оборудването за управление на въздушното движение.