През 1960 г. математическа формула изчислява, че точно тогава населението на света ще загине заради собствения си свръхрастеж

Днес почти всеки ден сме бомбардирани от предсказания за края на света, които идват от две посоки – избухване на ядрена война или - което се определя като все по-вероятно – от бурното развитие на изкуствения интелект, способен да излезе извън контрол и да се отдаде на вършене на злини. По линия на низходящата градация следват разработването на биооръжия за масово унищожение, климатичните промени, които водят да все по-катастрофални природни бедствия, и евентуален удар от астероид.

Че апокалипсисът се задава, вече изглежда повече от неизбежно, все още не са съвсем ясни само сроковете за настъпването му. Според най-оптимистичните сценарии

остава ни около десетилетие, но най-песимистичните не ни дават повече от 6 месеца

Разбира се, предсказанията за изчезването на човечеството не са от вчера. Едно от тях обаче се откроява. Защото не е плод на тълкувания на прорицатели от миналото като мистичния Нострадамус, а е плод на научна обосновка, публикувана не къде да е, а в библията на задълбоченото знание – сп. “Сайънс”.

Според т.нар. изследване за деня на Страшния съд вече трябваше да сме се изпарили, защото краят на света трябваше да настъпи точно на фаталния петък, 13 ноември 2026 г. Е, този път ни се размина.

И така, проучването, появило се през 1960 г., се основава на математическа формула, а статията, която обяснява аргументите в полза на избраната дата, е дело на австрийско-американския физик Хайнц фон Фьорстер и на двама негови студенти – Патрисия Мора и Лоурънс Амиот.

Учените анализирали исторически данни за световното население през последните две хилядолетия и съставили крива на растежа въз основа на тях. Моделът показал, че

интервалите между удвояванията на населението стават все по-кратки

Прогнозата била следната: ако темпът на растеж, наблюдаван по онова време, се запази непроменен и в бъдеще, кривата ще достигне безкрайна стойност през ноември 2026 г. С други думи - до петък, 13 ноември, човешката популация би трябвало да се е увеличила до безкрайност. Логическото заключение на математиците е било, че в този ден човечеството – математически погледнато – ще бъде смазано от собственото си свръхнаселение. Или както пишат тримата автори: “Нашите праправнуци няма да умрат от глад. Те ще бъдат смазани до смърт”. Статията от 1960 г.

По онова време проучването предизвиква световен отзвук, и точно това била целта на математиците. Избирайки конкретно фаталния петък, 13-о число, Хайнц фон Фьорстер се стремял да насочи вниманието към проблема със свръхнаселението – тема, която тогава е била обект на оживени дебати.

Оказва се, че до началото на 90-те години на XX век кривата е следвала реалните данни с изненадваща точност. Оттогава обаче растежът на световното население значително се забавя, като според съвременните прогнози

броят на хората ще се стабилизира на около 10 милиарда в края на настоящото столетие

“Около 1993 г. тази точност започна да се нарушава, а числеността на световното население – да изостава от прогнозите – обясняват съвременните демографи. - Днес глобалният коефициент на раждаемост е малко под половината от равнището през 1960 г.”

За момента световното население продължава да расте, но с все по-забавящи се темпове. Първоначално броят на хората е нараствал рязко поради намаляващата смъртност. Впоследствие обаче семействата по целия свят са започнали да имат все по-малко деца, а населението в икономически развитите държави – да застарява скоростно. Най-бърз е бил растежът на населението през 1963 г., когато то се увеличава с повече от 2% годишно. Към 2020 г. този темп на растеж спада до под 1%. Промяната накара съвременните икономисти дори да предупредят, че спадът в раждаемостта може да представлява по-голяма заплаха за обществото от пренаселването, тъй като би могъл да доведе до икономическа стагнация и по-голямо натоварване на системите на здравеопазване.

Според оценки на ООН броят на хората на Земята ще достигне своя пик около средата на 80-те години на XXI век – приблизително 10,3 милиарда души. След това се очаква бавно да започне да намалява.

Статията на Фон Фьорстер и неговите съавтори обаче успява да привлече огромно внимание, тъй като е представлявала обикновена научна публикация, облечена в необикновено заглавие и заключение, смятат съвременните учени. Тя е била широко цитирана, защото е била солидно обоснована чрез изследвания и аргументи.

Публикувано в разгара на студената война, проучването от 1960 г. се появява във време на засилена загриженост относно възможността за катастрофа, която би сложила край на цивилизацията – било поради недостиг на ресурси или вследствие на разпространението на ядрени оръжия.

През XX в. човечеството няколко пъти се възприема като обречено. Още през 1910 г. преминаването на Халеевата комета предизвиква масова паника. Вестниците предупреждават за наличието на отровни газове в опашката ѝ, които биха могли да унищожат целия живот. Някои търговци се възползват от тези страхове, като продават противогази, предпазни хапчета или дори “чадъри за защита от комети”. Но кометата преминава и нищо не се случва.

Оттогава насам са определяни и други точни дати за “края на света”. Един американски

радиопроповедник например обявява, че Страшният съд ще настъпи на 21 май 2011 г.

На 21 декември 2012 г. пък приключи един от циклите в календара на маите – събитие, което мнозина тълкуваха като край на света.

Дори науката понякога греши. През 1972 г. в изследването “Границите на растежа” се отправя предупреждение, че скоро ще изчерпим жизненоважните ресурси. Човечеството обаче открива нови източници и разработва нови решения. Проблемът при подобни прогнози винаги е един и същ: те просто пренасят тенденциите от миналото в бъдещето. При това се пренебрегва фактът, че хората реагират на предизвикателствата и се адаптират. Това важи и за 13 ноември 2026 г. Човечеството се е развило по начин, който се различава от прогнозите, направени преди 66 години.

“Поредният “край на света” ще отмине без сътресения, но зад ъгъла винаги дебне следващият – това е повтарящ се мотив в човешката история - пише в статия за изданието “Конверсейшън” Марк Уулхаус, професор по епидемиология на инфекциозните болести в Единбургския университет. - Възможно е

учените да са наследили ролята на пророците и мистиците,

но дали наистина се справят по-добре от тях? “Научните” прогнози за нарастването на населението, правени през 60-те и 70-те години на миналия век, се оказаха не по-надеждни от апокалиптичните предсказания на Нострадамус. Много от съвременните учени са искрено и дълбоко загрижени за глобалните заплахи (лично мен най-много ме тревожи вероятността от нова пандемия). Тези опасения се подкрепят от множество научни доказателства и експертни становища. Въпреки това би било безотговорно да пренебрегнем уроците от близкото минало и да рискуваме да повторим същите грешки. Петък, 13 ноември 2026 г., е повод учените да се замислят, че когато става въпрос за прогнозиране, доза смирение никога не е излишна.”