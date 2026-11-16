Босът на босовете почина на 80 г. след десетилетия зад решетките в Мексико (Обзор)

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Наркобаронът Мигел Гаярдо вдъхновява хитов сериал

Един от най-страховитите наркобарони в света - Мигел Анхел Феликс Гаярдо, известен с прозвището Ел Хефе де Хефес (Босът на босовете) почина на 80 г. Той прекара близо 37 години зад решетките.

Прочутият мафиот издъхнал в неделя в частна болница в мексиканския град Гуадалахара вследствие на

полиорганна недостатъчност

Два дни по-рано Гаярдо бил преместен по спешност от затвора с висока степен на сигурност “Пуенте Гранде” заради рязко влошаване на здравето му.

Роден през 1946 г. в щата Синалоа, бъдещият наркобарон започва кариерата си като полицай, а впоследствие става и бодигард на местния губернатор. Постепенно се корумпира и навлиза в престъпния свят, където заедно с Рафаел Каро Кинтеро и Ернесто Фонсека Карийо създава картела “Гуадалахара”.

Прeз 70-те и 80-те години организацията му се превръща в най-влиятелната в Мексико, контролирайки огромна част от наркотрафика към САЩ. Гаярдо изгражда и връзки с колумбийския картел “Меделин” на Пабло Ескобар, като осигурява маршрути за пренос на кокаин през Мексико. Под негово ръководство първите си стъпки в престъпния свят прави и бъдещият наркобарон Хоакин Гусман, известен като Ел Чапо.

Краят на империята му започва през 1985 г. след отвличането и убийствата на американския агент под прикритие Енрике “Кики” Камарена и мексиканския пилот Алфредо Савала. Престъпленията предизвикват дипломатически скандал между Вашингтон и Мексико и мащабно издирване на виновниците.

4 години по-късно Гаярдо е арестуван при операция в Гуадалахара,

продължила едва пет минути

Тогава полицаите, участвали в акцията, набутали парцал в устата на наркобоса, за да не се самоубие, защото той твърдял, че никога няма да бъде хванат жив. Влиянието на Гаярдо в политическия живот на Мексико било толкова голямо, че даже президентът не бил информиран за акцията срещу мафиота.

Осъден е на 40 г. затвор за наркотрафик и други престъпления, а през 2017 г. получава допълнителни 37 г. за убийствата на Камарена и Савала. До последно отрича вината си.

“В Гуадалахара никога не е имало картели. От детските си години работех в селското стопанство и животновъдството”, казва приживе наркобосът.

Последните години Гаярдо ослепява с едното око, почти губи слуха си и се придвижва с инвалидна количка. През 2022 г. съдът разрешава да изтърпи остатъка от наказанието си под домашен арест, но решението така и не е изпълнено заради проблеми с електронната му гривна за проследяване.

Историята на наркобарона вдъхновява много продукции, сред които хитовия сериал на “Нетфликс” “Наркос: Мексико”, в който образът му е пресъздаден от актьора Диего Луна.

