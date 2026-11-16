България и още 37 държави: Расте опасността от ядрена авария в Украйна тази зима

Русия трябва да прекрати атаките срещу ядрената инфраструктура, гласи позицията им

Рискът от ядрена авария в Украйна тази зима се е увеличил, заявиха в понеделник представители на регулаторни органи за ядрена енергия от 38 държави, съобщава Ройтерс. Това се дължи на засилените обстрели на енергийната инфраструктура на Украйна от Русия.

Съвместното изявление е подготвено от три организации: HERCA (Асоциацията на ръководителите на европейските органи за радиационна защита), WENRA (Западноевропейската асоциация на ядрените регулатори) и NORA (Скандинавската асоциация на ръководителите на органи за радиационна защита). Заедно те представляват 38 държави, включително всички страни от ЕС, Съединените щати, Обединеното кралство, Канада и Япония. Ройтерс прегледа изявлението преди публикуването му.

Българската Агенция за ядрено регулиране (АЯР) е член на WENRA и миналата седмица в Мадрид е имало среща на ръководителите на ядрените регулатори в Европа, на която е одобрен текстът на това изявление. Това коментира председателят на АЯР Цанко Бачийски. Изчаквало се другите две организации да го одобрят. Днес Бачийски е получил съобщение, че това вече е станало.

Авторите на изявлението изразиха „дълбока загриженост относно нарастващите рискове за ядрената безопасност, причинени от войната на Русия срещу Украйна и продължаващите атаки срещу енергийната инфраструктура на страната".

„Вярваме, че Русия трябва незабавно да прекрати атаките срещу ядрените съоръжения на Украйна и енергийната инфраструктура, необходима за безопасната им експлоатация", се казва в изявлението.

Основното безпокойство на регулаторите е, че без стабилно електрозахранване от националната мрежа, ще става все по-трудно за украинските атомни електроцентрали да охлаждат ядреното си гориво и да предотвратяват разтопяване на активните зони на реакторите. Ако това се случи, радиоактивни вещества могат да бъдат изпуснати в атмосферата, както се случи по време на аварията в Чернобил през 1986 г., се посочва в изданието.

През последните седмици руските атаки станаха по-опасни, заяви пред Ройтерс ръководителят на HERCA и NORA Пер Странд. Той добави, че Русия е започнала да използва дронове с по-мощни бойни глави и подобрена точност на насочване. „Поради тези нови руски тактики рискът от ядрена авария очевидно ще бъде най-висок тази зима", каза Странд.

Най-лошият сценарий би бил пълно спиране на украинската електропреносна мрежа, което би засегнало едновременно всичките девет работещи ядрени реактора, според ръководителя на HERCA и NORA. „Девет реактора едновременно, с потенциална заплаха от радиоактивни изхвърляния, биха били изключително сериозна ситуация", отбеляза Странд.

Този сценарий може да бъде избегнат, ако се предприемат действия сега и се окаже натиск върху Русия да спре атаките срещу енергийната инфраструктура, казва ръководителят на HERCA и NORA. В противен случай, казва той, европейските страни ще трябва да работят заедно, за да подобрят системите си за реагиране при извънредни ситуации, за да бъдат подготвени за евентуалните последици от ядрена авария.

В събота МААЕ съобщи, че военните действия през предходната седмица са довели до нестабилност в електрозахранването на Украйна. В резултат на това някои действащи блокове на украинските атомни електроцентрали трябваше да намалят капацитета си.

В Украйна има четири действащи атомни електроцентрали, три от които остават в експлоатация. Тази зима те осигуряват приблизително 80% от електроенергията на страната, съобщава Ройтерс.

Четвъртата централа - Запорожката, най-голямата в Европа, е под руски контрол близо до фронтовата линия. В момента тя не произвежда електроенергия, но все още се нуждае от външно захранване за охлаждане на ядреното гориво и предотвратяване на разтопяване. Оборудването на централата получава електричество от Украйна. От началото на войната Запорожката атомна електроцентрала е губила външно захранване 27 пъти, съобщи МААЕ в събота.

През декември 2024 г. американски и европейски дипломати предупредиха на извънредно заседание на Управителния съвет на МААЕ за нарастващия риск от катастрофална ядрена авария поради руския обстрел на украинската електропреносна мрежа.