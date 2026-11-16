US посолството у нас предупреди гражданите си да се пазят от терористични атаки

С наближаването на празничния сезон, гражданите на САЩ трябва да останат бдителни към обкръжението си и да практикуват добра лична сигурност и ситуационна осведоменост.
Това предупреждение се появи на сайта на американското посолство у нас. В него пише още, че големите сбирки и публични събития могат да станат мишена на терористични групировки и престъпници.
"Терористи - включително и самотни играчи - може да атакуват с кратко или никакво предизвестие, целейки се в туристически локации, като базари, транспортни хъбове, молове, религиозни храмове и други обществени зони", заявяват от американското посолство.
Оттам предупреждават гражданите си да са по-бдителни на празнични чествания и събития, както и на други места с големи тълпи. Посетителите на популярни и претъпкани туристически места трябва да обръщат особено внимание на обкръжението си, и винаги да следват инструкциите на полицията и служителите за реагиране при извънредни ситуации.
От посолството заявяват, че прекъсванията на пътническите и ежедневните планове остават възможни из Европа по време на празничния сезон. Стачките и демонстрациите се случват по-често през последните месеци, категорични са от дипломатическата мисия. И предупреждават, че през ноември вече имаше поредица от фалшиви бомбени сигнали за редица граждански полети из стария континент, което е довело до проблеми с полетите.
Американците да следят местните новини по време на пътуванията си зад граница и да се информират за местните предстоящи събития, които биха могли да попречат на нормалното протичане на планираното им пътуване.
"Насърчаваме всички граждани на САЩ в чужбина да се запишат в програмата за пътувания STEP, за да получават най-новите актуализации за сигурност за своите дестинации", категорични са от посолството.
Security Alert for U.S. Citizens in Europe Stay alert in crowded public places, holiday events, and transportation hubs. Monitor local news, avoid demonstrations, and follow local authorities’ instructions. Read the full alert: https://t.co/lYQwlPNahs https://t.co/1rbASAXwfG— U.S. Embassy Sofia (@USEmbassySofia) November 16, 2026