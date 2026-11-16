US посолството у нас предупреди гражданите си да се пазят от терористични атаки

С наближаването на празничния сезон, гражданите на САЩ трябва да останат бдителни към обкръжението си и да практикуват добра лична сигурност и ситуационна осведоменост.

Това предупреждение се появи на сайта на американското посолство у нас. В него пише още, че големите сбирки и публични събития могат да станат мишена на терористични групировки и престъпници.

"Терористи - включително и самотни играчи - може да атакуват с кратко или никакво предизвестие, целейки се в туристически локации, като базари, транспортни хъбове, молове, религиозни храмове и други обществени зони", заявяват от американското посолство.

Оттам предупреждават гражданите си да са по-бдителни на празнични чествания и събития, както и на други места с големи тълпи. Посетителите на популярни и претъпкани туристически места трябва да обръщат особено внимание на обкръжението си, и винаги да следват инструкциите на полицията и служителите за реагиране при извънредни ситуации.

От посолството заявяват, че прекъсванията на пътническите и ежедневните планове остават възможни из Европа по време на празничния сезон. Стачките и демонстрациите се случват по-често през последните месеци, категорични са от дипломатическата мисия. И предупреждават, че през ноември вече имаше поредица от фалшиви бомбени сигнали за редица граждански полети из стария континент, което е довело до проблеми с полетите.

Американците да следят местните новини по време на пътуванията си зад граница и да се информират за местните предстоящи събития, които биха могли да попречат на нормалното протичане на планираното им пътуване.

"Насърчаваме всички граждани на САЩ в чужбина да се запишат в програмата за пътувания STEP, за да получават най-новите актуализации за сигурност за своите дестинации", категорични са от посолството.