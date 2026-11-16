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Мицкоски: Нови промени в конституцията идват в повече на гражданите ни

Николай Желязков, БТА

Николай Желязков, БТА

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Християн Мицкоски СНИМКА: Екс/ @MickoskiHM
Християн Мицкоски СНИМКА: Екс/ @MickoskiHM

Нуждата да приемем нови промени в конституцията идва в повече на нашите граждани. 

Това заяви днес премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски от Брюксел, където е на форум за разширяването на Европейския съюз. 

"Стратегическата ни цел е да бъдем част от ЕС. Тръгнахме по този път преди 26 години, заедно с Хърватия. Последното ограничение, наложено от една държава от ЕС, не е единственото, преди това беше спорът за името. Междувременно променихме няколко пъти конституцията, националното знаме, валутата си. Сега отново трябва да правим промени в конституцията и това идва в повече на нашите граждани", обобщи Мицкоски.

Недоволството расте, за съжаление присъединяването на нашата страна стана трудно заради изкуствено наложени ограничения. Нашият напредък не се измерва с постиженията, а с броя на необходимите промени на конституцията. Никой не може да обещае, че това ще бъдат последните промени, каза премиерът на РСМ.

Става дума за промени, които засягат идентичността, посочи той. Мицкоски добави, че смяната на името на държавата не е сред наблюдаваните от ЕС показатели. Така, както разбирам присъединяването, то е свързано с промяна на институциите, а не на идентичността, коментира той. По неговите думи РСМ е готова да промени своите институции, но заради нуждата от нова конституционна поправка, свързана с идентичността по някакъв начин, не може да започне преговорите с ЕС.

Изискването Северна Македония да промени Конституцията си и да впише българите сред признатите общности е част от европейската преговорна рамка за страната, приета от държавите членки на ЕС през 2022 г. Конституционните промени са условие за започване на същинското отваряне на преговорите с ЕС, като за приемането им е необходимо мнозинство от две трети в парламента. Северна Македония пое ангажимент да включи българите в Конституцията, но досега не е успяла да събере необходимото мнозинство, поради което процесът по евроинтеграция остава блокиран.

Мицкоски заяви, че не е песимист, защото страната му напредва с необходимите за ЕС реформи и 70 на сто от гражданите й искат присъединяване. Ще продължим по този път, каза той.

Християн Мицкоски СНИМКА: Екс/ @MickoskiHM

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