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Украйна удари рафинерия в Краснодарския край

Мария Нишанджиева

Редактор: Мария Нишанджиева

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Украйна удари рафинерия в Краснодарския край Кадър: Екс/IuliiaMendel
Украйна удари рафинерия в Краснодарския край Кадър: Екс/IuliiaMendel

Украйна удари Илския нефтопреработвателен завод в Краснодарския край. Това съобщиха от генералния щаб на украинската армия във фейсбук. 

При удара са били нанесени щети по съоръжения за преработка на петрол. Комплексът за производство на бензин за автомобили също е бил атакуван. 

Местните власти съобщиха, че индустриален обект в град Илски е избухнал в пламъци. Шестима са ранени, включително и деца. Руските власти обаче не казват официално кой е обектът. 

Украйна значително засили ударите си срещу петролни рафинерии в Русия от края на октомври. Украинският президент Володимир Зеленски снощи заяви, че тези атаки са извадили от строя повече от половината от рафиниращите мощности на Русия.

Рафинерията в Илски е една от най-големите в страната, способна да произведа до 6,6 тона гориво на година. 

Украйна удари рафинерия в Краснодарския край Кадър: Екс/IuliiaMendel

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