Украйна удари рафинерия в Краснодарския край

Украйна удари Илския нефтопреработвателен завод в Краснодарския край. Това съобщиха от генералния щаб на украинската армия във фейсбук.
При удара са били нанесени щети по съоръжения за преработка на петрол. Комплексът за производство на бензин за автомобили също е бил атакуван.
Местните власти съобщиха, че индустриален обект в град Илски е избухнал в пламъци. Шестима са ранени, включително и деца. Руските власти обаче не казват официално кой е обектът.
Украйна значително засили ударите си срещу петролни рафинерии в Русия от края на октомври. Украинският президент Володимир Зеленски снощи заяви, че тези атаки са извадили от строя повече от половината от рафиниращите мощности на Русия.
Рафинерията в Илски е една от най-големите в страната, способна да произведа до 6,6 тона гориво на година.
In one night, Ukrainian forces struck the Ilsky oil refinery in Krasnodar Krai, one of southern Russia’s largest refineries, capable of processing around 6.6 million tons of oil a year. The plant is a key link in fuel supplies to Russian troops on the southern front and in occupied Crimea. They also hit the Flash Energy oil depot in Azov, Rostov Oblast. These strikes follow earlier attacks deep inside Tatarstan on two major facilities: Nizhnekamskneftekhim, a major producer of synthetic rubber used in military tires and equipment, and the TAIF-NK refinery, which can process around 7.3 million tons of oil annually.— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) November 16, 2026