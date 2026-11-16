Русия отрече да се е съгласявала Европа да участва в мирните преговори

Русия не е давала съгласие за участие на представители от Европа в следващия кръг от мирните преговори за Украйна.

Това заяви съветникът на Кремъл Юрий Ушаков, опровергавайки твърденията на американските преговарящи, че Москва е готова да приеме европейско участие, пише Ройтерс, цитирана от БТА.

Миналата седмица представители на Русия, Украйна и САЩ проведоха разговори в Абу Даби за първи път от девет месеца. След това двамата американски специални пратеници се срещнаха с руския президент Владимир Путин в Москва и заявиха, че той се е съгласил европейски представители да участват в следващия кръг от преговорите.

Без да коментира пряко тези изявления, Ушаков заяви пред журналисти: "В момента се обсъжда провеждането на следващия кръг в тристранен формат. Тези разговори бяха подновени преди няколко дни в Абу Даби и беше договорено да продължат. Датата все още не е уточнена, а що се отнася до разширяването на формата - някои говорят за това, но с нас подобно нещо не е съгласувано".

На въпрос какво трябва да се случи, за да приеме Русия европейско участие, Ушаков отговори: "Трябва да се направи още много, преди да бъде постигнато подобно споразумение. По-специално може да се наложи да се проведе още един, а може би и повече от един кръг тристранни преговори".

Той добави, че участието на европейските представители зависи от това дали Русия ще получи "ясен сигнал от европейците какво искат и какъв конструктивен, съдържателен принос могат да дадат за успешното уреждане на конфликта в Украйна".