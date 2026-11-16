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Хвърчаща броеница удари папа Лъв XIV в окото по време на обиколка в Перу (Видео)

Мария Нишанджиева

Редактор: Мария Нишанджиева

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Папа Лъв XIV си търка окото след удара СНИМКА: Ройтерс
Папа Лъв XIV си търка окото след удара СНИМКА: Ройтерс

Хвърчаща броеница удари папа Лъв XIV в окото по време на прощалната му литургия в Перу. Предметът бе хвърлен от богомолците, съобщи Ройтерс. 

Папата е известен със сръчността, с която улавя различни подаръци, които често му се хвърлят отдалече от богомолците. Така той е хващал малки кукли, знамена, а веднъж дори се спря да си вземе парче пица на площад "Свети Петър" в Рим. 

Към края на 12-дневната му обиколка в Латинска Америка, докато се движеше с папамобила, папата обаче не успя да хване навреме предмет, подхвърлен му от тълпата. Огромна тълпа от богомолци се бяха събрали в района на военновъздушната база "Лас Палмас" край Лима. 

На снимки и видеа в социалните мрежи се вижда как някой хвърля към папа Лъв XIV предмет, след което той започва да търка с ръка окото си, продължавайки да поздравява събралите се богомолци. 

От кадрите става ясно, че предметът най-вероятно е броеница.

Светият отец обаче стоически продължава нататък, без да има някакви признаци, че предметът, който не е успял да улови, го е наранил.

В проповедта си папата благодари на перуанците за тяхното гостоприемство по време на 6-дневната си визита в страната, която той нарече своя родина.

Папа Лъв XIV си търка окото след удара СНИМКА: Ройтерс

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