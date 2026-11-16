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Зеленски: Северна Корея снабдява Русия с нови балистични ракети

Мария Нишанджиева

Редактор: Мария Нишанджиева

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Украинският президент Володимир Зеленски
Украинският президент Володимир Зеленски

Северна Корея снабдява Русия с нови балистични ракети. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си обръщение. 

Той предупреди, че Русия планира масирани удари по Украйна през нощта и във вторник. 

По думите му украински предстватилети са разговаряли онлайн с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, както и с европейски официални лица за спиране на войната с Русия, пише БТА. 

Миналата седмица в Абу Даби се проведоха първите от девет месеца насам тристранни преговори между представители на Русия, Украйна и САЩ. На тях нямаше съществен пробив, но след разговор на американските пратеници с руския президент Владимир Путин стана ясно, че се подготвя нов кръг от преговори, в който участие да вземе и Европа. 

Това все още е в процес на изясняван, тъй като в понеделник говорител на Кремъл уточни, че Русия не се е съгласявала европейски представители да участват в преговорите. 

Украинският президент Володимир Зеленски

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