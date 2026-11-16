Трети US самолетоносач пристигна в Близкия изток

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Американският атомен самолетоносач "Теодор Рузвелт" пристигна в Близкия изток.

С него броят на самолетоносачите на САЩ в региона отново достигна три - необичайно високо равнище, предаде Асошиейтед прес, като се позова на официален представител на САЩ, потвърдил пристигането му.

Разполагането на самолетоносача "Теодор Рузвелт" увеличава американското военно присъствие в Близкия изток с още няколко хиляди военнослужещи, докато президентът Доналд Тръмп продължава да обмисля различни възможности за действие в хода на войната с Иран, която продължава вече повече от осем месеца.

"Теодор Рузвелт" отплава от Сан Диего в САЩ през септември заедно с придружаващата го ударна група, пише БТА.

Плавателният съд се присъединява към самолетоносачите "Джордж Х. У. Буш" и "Джордж Вашингтон", както и към десетки по-малки американски военни кораби, които поддържат блокадата на иранското корабоплаване в региона.

"Джордж Х. У. Буш" пристигна в Близкия изток през април, а "Джордж Вашингтон" - през август.