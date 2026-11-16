Пет държави от Европейския съюз са се споразумели с Руанда да бъде създаден център за депортиране на мигранти в страната. Това са Австрия, Германия, Дания, Гърция и Нидерландия, съобщи австрийското радио.

Идеята е още от следващата година в африканската държава да бъдат депортирани мигранти, които са длъжни да напуснат ЕС, но не могат да бъдат върнати в родните си страни. Това уточни днес канцлерът на Австрия Кристиан Щокер на брифинг с премиерката на Дания Мете Фредериксен, министрите на вътрешните работи и на миграцията на петте държави и министърът на вътрешните работи на Руанда Винсент Бирута.

Щокер определи решението като „историческа промяна на политическия курс". Още преди обявяването му проектът беше подложен на сериозни критики.

В Руанда ще бъдат изпращани отхвърлени кандидати за убежище в ЕС, които обаче не могат да бъдат върнати в родните си страни.

Тези планове са част от усилията на европейските държави да увеличат броя на депортациите и да ограничат незаконната миграция.

Веднъж изпратени мигрантите ще трябва да се интегрират в Руанда или оттам доброволно да се върнат в родината си или други държави. Планираният център в африканската страна няма да бъде от затворен тип, пише БТА.

Първоначално петте държави вероятно ще започнат с малък пилотен проект, като всяка страна ще изпрати около 20 мигранти, на които не е дадено убежище в ЕС.

Очаква се центърът да заработи още през следващата година. В осъществяването на проекта участват Европейската комисия, Агенцията на ООН за бежанците (UNHCR) и Международната организация по миграция (IOM).

Привърженици на проекта смятат, че прехвърлянето в трета държава ще спре мигрантите да плащат големи суми на каналджиите.

Инициативата следва приемането на новия регламент на ЕС за връщането на мигранти, който дава възможност за създаването на подобни центрове.

За разлика от вече изоставения британски план за Руанда, новият модел ще се прилага само за мигранти, които са изчерпали всички законови възможности да останат в ЕС. Това означава, че на този етап в центровете няма да се провеждат процедури за предоставяне на убежище.

Европейската комисия приветства инициативата. В Брюксел днес говорител на институцията заяви, че подготовката на петте държави членки се следи внимателно. По принцип финансирането на така наречените центрове за връщане е отговорност на отделните страни членки. ЕС обаче би могъл да подкрепи съпътстващи мерки. Това трябва да бъде разглеждано „за всеки отделен случай и въз основа на конкретни заявления от съответните държави членки", е уточнил говорителят.